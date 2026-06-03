[속보] 투표용지 부족 사태에…중앙선관위 “대국민 사과 예정”

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세줄 요약 6·3 지방선거 본투표 당일 일부 투표소에서 투표용지가 소진돼 유권자들이 투표하지 못하는 혼선이 발생했다. 중앙선관위는 허철훈 사무총장의 대국민 사과와 현장 브리핑을 예고했고, 용지 부족은 높은 투표율 때문이라고 설명했다. 일부 투표소 투표용지 소진으로 투표 중단

중앙선관위, 허철훈 사무총장 사과 예고

국민의힘, 총체적 관리 부실이라며 반발

이미지 확대 투표용지 부족 신고가 빗발친 서울 송파구의 한 투표소에서 유권자들이 줄을 서고 있다. 2026. 6. 3 독자제공 닫기 이미지 확대 보기 투표용지 부족 신고가 빗발친 서울 송파구의 한 투표소에서 유권자들이 줄을 서고 있다. 2026. 6. 3 독자제공

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6·3 지방선거 본투표가 치러진 3일 일부 투표소에서 투표용지가 소진돼 유권자들이 투표하지 못하는 혼선이 빚어지자 허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 직접 대국민 사과에 나선다.중앙선관위는 이날 오후 9시 경기도 과천 청사에서 이번 사태에 대한 허 사무총장의 대국민 사과 및 현장 브리핑이 실시될 예정이라고 밝혔다.앞서 이날 오후 서울 시내 일부 투표소에서는 준비된 투표용지가 바닥나면서 유권자들이 투표 진행이 한때 중단되는 사태가 벌어졌다. 이로 인해 유권자들이 투표를 하지 못한 채 긴 시간 대기하는 불편을 겪었다.선관위 측은 이번 용지 부족 사태가 예상을 웃도는 높은 투표율로 인해 발생했다고 해명했다. 선관위에 따르면 오후 6시 30분 기준으로 투표용지가 모자랐던 곳은 송파구 4개 동 10개 투표소, 강남구 1개 동 1개 투표소, 광진구 1개 동 1개 투표소 등 총 3개 구 6개 동 12개 투표소다.선관위는 해당 투표소로 용지를 긴급 이송하는 한편, 투표 마감 시각인 오후 6시를 넘기더라도 대기 중인 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다.이번 사태를 두고 국민의힘은 ‘총체적 관리 부실’이라며 강하게 반발했다. 국민의힘 측은 “이 상태로 개표가 진행되어선 안 된다”고 주장하며 선관위에 강력히 항의했다.허 사무총장은 같은 날 과천 청사를 항의 방문한 국민의힘 공명선거 안심투표 추진위원장 신동욱 의원과 면담을 가지기도 했다. 이 자리에서 허 사무총장은 “일부 지역에서 많은 국민께 불편과 심려를 끼쳐드렸다”며 “선관위의 신뢰를 훼손시킨 점에 대해 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다.