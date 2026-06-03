27.2%포인트 격차… 위성곤 제주지사 후보 출구조사서 우세

구글에서 서울신문 먼저 보기

방송 3사 출구조사 62.2%… 문성유 34.9%

교육감 선거는 고의숙·김광수 3.1%P차 경합

이미지 확대 출구조사 결과에 환호하는 위성곤 후보 캠프 제9회 전국동시지방선거 투표가 종료된 3일 오후 제주시 연북로 위성곤 후보 선거사무소에서 더불어민주당 위성곤 제주도지사 후보 부부와 지지자 등이 출구조사 결과를 접한 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출구조사 결과에 환호하는 위성곤 후보 캠프 제9회 전국동시지방선거 투표가 종료된 3일 오후 제주시 연북로 위성곤 후보 선거사무소에서 더불어민주당 위성곤 제주도지사 후보 부부와 지지자 등이 출구조사 결과를 접한 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 제주도지사 선거 출구조사에서 더불어민주당 위성곤 후보가 62.2%를 기록해 국민의힘 문성유 후보를 27.3%포인트 차로 앞섰다. JTBC 예측조사도 비슷해 위 후보의 당선 기대가 커졌고, 선거사무소는 환호로 들썩였다. 위성곤, 제주지사 출구조사서 큰 격차 우세

공동 출구조사 62.2% 대 34.9%로 앞섬

교육감 선거는 오차범위 접전, 경합 양상

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 위성곤(58) 제주도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 제주도지사 선거 출구조사에서 국민의힘 문성유 후보를 큰 격차로 앞서며 당선 가능성을 높였다.3일 투표 종료 직후 발표된 KBS·MBC·SBS 공동 출구조사 결과에 따르면 위 후보는 62.2%의 득표율을 기록해 34.9%를 얻은 문 후보를 27.3%포인트 차로 앞서는 것으로 나타났다.JTBC 예측조사에서도 위 후보는 63.9%, 문 후보는 33.0%를 기록해 30.9%포인트 격차를 보였다.출구조사 결과가 발표되자 위 후보 선거사무소에서는 지지자들의 환호가 터져 나왔다. 지지자들은 “도지사 위성곤”을 연호하며 승리를 기대하는 분위기를 연출했다.위 후보는 출구조사 발표 직후 선거사무소를 찾아 지지자들과 인사를 나눈 뒤 자리를 떠났다. 이후 개표 상황을 지켜보다 당선 윤곽이 드러나면 다시 선거사무소를 찾을 예정이다.반면 문 후보 측 선거사무소는 다소 침체된 분위기였다. 출구조사 결과 발표 직후 잠시 침묵이 흘렀지만, 지지자들은 “개표가 끝날 때까지 결과를 지켜봐야 한다”며 서로를 격려했다.제주도교육감 선거는 출구조사 단계부터 초박빙 접전 양상을 보였다.방송 3사 출구조사 결과 고의숙 후보가 45.1%, 김광수 후보가 42.0%, 송문석 후보가 12.9%를 각각 기록할 것으로 예측됐다.1위와 2위 후보 간 격차는 3.1%포인트에 불과해 방송사들은 이번 선거를 ‘경합’으로 분류했다. 이에 따라 교육감 선거의 최종 승부는 개표가 상당 부분 진행되는 자정을 전후해 윤곽이 드러날 것으로 전망된다.