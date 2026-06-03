정치 6·3 지방선거 [속보] 대구시장 추경호 49.9%·김부겸 49.1%…방송3사 출구조사 김성은 기자 입력 2026-06-03 18:26 수정 2026-06-03 18:26 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500157 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 유가읍 제3투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 유가읍 제3투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03. 뉴시스 [속보] 대구시장 추경호 49.9%·김부겸 49.1%…방송3사 출구조사 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지