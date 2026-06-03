[속보] 서울시장 정원오 51.4%·오세훈 46.0%…방송3사 출구조사

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거일인 3일 서울 강남구 언주중학교에 마련된 삼성2동 제3투표소에서 유권자들이 아이와 함께 소중한 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3. 뉴스1