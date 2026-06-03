[속보] 민주 11곳·국힘 1곳 승리, 경합 4곳…방송3사 출구조사

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세줄 요약 6·3 지방선거 광역단체장 출구조사에서 민주당이 서울을 포함한 11곳에서 우위를 보였고, 국민의힘은 경북 1곳에서 승리가 유력했다. 부산·대구·전북·강원 4곳은 경합지로 분류돼 최종 결과를 예단하기 어려운 상황이다. 방송3사 출구조사, 민주당 11곳 우위

국민의힘 경북 1곳 우세, 4곳 경합

서울·부산·대구 등 판세 엇갈림

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03. 뉴시스

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6·3 지방선거 16개 광역단체장 선거에 대한 지상파 3사 출구조사 결과 더불어민주당이 서울을 비롯한 11곳에서 우위를 점하며 승기를 잡은 것으로 나타났다. 국민의힘은 경북 1곳에서 승리가 유력하다. 부산·대구·전북·강원 등 4곳은 결과를 예단하기 어려운 경합지로 분류됐다.KBS·MBC·SBS 등 방송 3사는 3일 오후 6시 투표 마감 직후 이 같은 출구조사 결과를 발표했다.서울시장 선거에서는 민주당 정원오 후보가 51.4%를 득표해 46.0%에 그친 국민의힘 오세훈 후보를 앞서는 것으로 예측됐다.반면 경북지사 선거는 국민의힘 이철우 후보가 69.7%의 득표율로 민주당 오중기 후보(30.3%)를 크게 앞서며 당선이 유력시된다.접전 지역의 판세는 한 치 앞을 알 수 없는 치열한 양상이다.부산시장 선거는 민주당 전재수 후보(50.2%)와 국민의힘 박형준 후보(48.3%)가 접전을 벌이고 있다.대구시장 선거에서는 국민의힘 추경호 후보(49.9%)와 민주당 김부겸 후보(49.1%)가 불과 0.8%포인트 차로 맞붙는 초박빙 승부가 펼쳐졌다.전북지사 선거 또한 민주당 이원택 후보(48.5%)와 무소속 김관영 후보(46.3%)가 근소한 격차를 보였으며, 강원지사 선거 역시 민주당 우상호 후보(51.3%)와 국민의힘 김진태 후보(48.7%)가 경합하는 것으로 나타났다.