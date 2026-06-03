[속보] 정원오 예측 1위…지선 민주 10곳·국힘 1곳 승리, 경합 5곳 (JTBC 예측조사)

JTBC 예측조사 결과 민주당이 지방선거 10곳에서 우세하고 국민의힘은 1곳에서 앞서는 것으로 나타났다. 나머지 5곳은 경합 지역으로 분류됐고, 서울·부산·대구 등 주요 광역단체장 선거는 오차범위 안 접전 양상이다.

민주 10곳·국힘 1곳 우세, 경합 5곳 분류

서울 정원오 53.5%·오세훈 42.9% 접전

부산 전재수 53.9%·박형준 44.4% 우세