“선거인명부에 이미 서명돼 투표 못해”…선거 관련 112신고 오후 3시 312건

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세줄 요약 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 3시까지 선거 관련 112신고가 312건 접수됐다. 투표 방해·소란이 53건으로 가장 많았고, 교통 불편과 폭행 신고도 이어졌다. 부산 사상구 투표소에선 동명이인 서명 착오로 투표가 지연됐지만, 본인 확인 뒤 정상 투표했다. 선거 관련 112신고 오후 3시 312건 집계

투표 방해·소란 최다, 교통 불편·폭행 포함

부산 투표소 동명이인 서명 착오로 신고

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03 뉴시스

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제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 전국 투표소 안팎에서 112 신고가 잇따랐다.경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 3시까지 전국에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 312건으로 집계됐다.유형별로는 투표 방해·소란이 53건으로 가장 많았고, 교통 불편 14건, 폭행 3건 등이었다.오인 신고 등을 포함한 기타 신고는 242건으로 집계됐다.부산 사상구 엄궁동 한 투표소에서는 이날 오후 1시 6분쯤 50대 남성 A씨가 “선거인명부에 이미 서명이 돼 있어 투표하지 못하고 있다”며 경찰에 신고했다.출동한 경찰과 선거관리위원회가 확인한 결과, 동명이인인 다른 유권자가 A씨의 서명란에 잘못 서명한 것으로 파악됐다.선관위는 동명이인 등에 따른 중복 서명 상황에 대비해 선거인명부 서명란을 두 칸으로 운영하고 있어, A씨는 본인 확인 절차를 거쳐 정상적으로 투표한 뒤 귀가했다.경찰은 이날 최고 수준의 비상 업무 체계인 ‘갑호비상’을 발령하고 대응에 나섰다. 갑호비상은 치안 사태가 악화하는 등 비상 상황 시 발령하는 경찰 비상 업무 체계로, 가장 높은 수준의 비상근무다.