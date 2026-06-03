오후 4시 투표율 54.7%…역대 지선 동시간대 ‘최고’

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세줄 요약 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거가 치러진 3일 오후 4시 투표율은 54.7%로 집계됐다. 2022년 지방선거 총투표율 50.9%를 넘어섰고, 1998년 이후 동시간대 최고치를 기록했다. 전남이 61.9%로 가장 높았고 광주는 49.5%로 가장 낮았다. 오후 4시 전국 투표율 54.7% 집계

2022년 총투표율 넘어 동시간대 최고

전남 최고, 광주 최저, 대구 평균 상회

이미지 확대 투표소 된 과학실 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 울산 남구의 한 초등학교 과학실에 마련된 삼호동 제4투표소에서 유권자들이 차례로 투표권을 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표소 된 과학실 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 울산 남구의 한 초등학교 과학실에 마련된 삼호동 제4투표소에서 유권자들이 차례로 투표권을 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오후 4시 전국 투표율이 54.7%로 집계됐다.이미 2022년 지방선거 총투표율 50.9%를 넘어섰으며 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 1998년 제2회 지방선거 이후 동시간대 최고 투표율을 나타내고 있다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 4시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 2442만 8042명이 투표했다.4년 전 제8회 지방선거와 비교하면 총투표율보다 3.8% 포인트, 같은 시간 투표율(45.4%)보다 9.3% 포인트 높다.지역별로는 전남의 투표율이 61.9%로 가장 높았고, 강원이 59.7%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(49.5%)였다.사전투표율이 18.65%로 가장 낮았던 대구는 본투표 참여가 많아지면서 전국 평균을 웃도는 56.7%를 기록했다.유권자는 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다. 주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.