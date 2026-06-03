유인태 “정청래, 김관영 전북지사 당선되면 대표 연임 포기해야”

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이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거일인 3일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.6.3. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거일인 3일 서울 여의도 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.6.3. 뉴스1

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여권 원로인 유인태 전 국회 사무총장은 전북지사에 출마한 김관영 무소속 후보가 당선될 경우 정청래 더불어민주당 대표는 연임 도전을 포기해야 한다고 말했다.유 전 총장은 3일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “전북 내 오피니언 리더급은 대부분 김관영 (후보) 쪽으로 돌아섰다”며 “전북에 한 번도 없었던 무소속 후보가 저렇게 강세를 보인 현상 자체가 정청래 지금 대표한테는 굉장히 악재”라고 했다.그는 “(김관영) 후보가 저렇게 강세를 보이는 건 정 대표 처신에 문제가 있었던 것”이라며 “전북에서 김관영 후보가 당선되면 (정 대표가) 또 전당대회에 나와서 대표하겠다고 하겠느냐”고 반문했다.이런 가운데 유 전 총장은 평택을 재선거를 치르는 조국 후보에 대해선 “토론하는 거에서 너무 좀 뻔뻔하다는 인상을 많이 줬다”며 “설사 원내에 들어온다 하더라도 이번에 너무 밑천이 드러났다”고 혹평했다.