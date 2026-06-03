제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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[속보] ‘4년전 총투표율 넘어섰다’ 오후 3시 51.9%…전남은 60% 찍어

윤예림 기자
입력 2026-06-03 15:13
수정 2026-06-03 15:24
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세줄 요약
  • 오후 3시 기준 투표율 51.9% 집계
  • 4년 전 최종 투표율 50.9% 상회
  • 전남 60.0% 최고, 광주 47.5% 최저
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제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자가 자녀와 함께 투표를 하고 난 뒤 인증사진을 찍고 있다. 2026.06.03 뉴시스
제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자가 자녀와 함께 투표를 하고 난 뒤 인증사진을 찍고 있다. 2026.06.03 뉴시스


중앙선거관리위원회는 3일 오후 3시 현재 제9회 전국동시지방선거 투표율이 51.9%로 집계됐다고 밝혔다.

투표는 이날 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐으며 전체 유권자 4464만 9908명 가운데 2316만 4097명이 투표를 마쳤다. 지난달 29~30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영된 수치다.

이는 제8회 지방선거의 최종 투표율인 50.9%를 1.0% 포인트 차로 웃도는 수치이며, 시간대별 투표율을 집계하기 시작한 제2회 지방선거(1998년) 이후 같은 시간대 최고 투표율이다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 60.0%를 기록한 전남으로 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 60%대 투표율을 보였다. 이어 강원(57.2%), 전북(56.3%), 경남(55.5%) 등 순으로 투표율이 높았다.

가장 낮은 곳은 47.5%를 기록한 광주다. 이어 경기(49.0%), 인천(49.2%), 제주(49.4%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 52.7%로 집계됐다.
윤예림 기자
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