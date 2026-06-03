정치 6·3 지방선거 배트민턴장에 설치된 투표소 도준석 기자 입력 2026-06-03 14:43 수정 2026-06-03 14:43 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500105 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자 6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지