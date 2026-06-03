제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소

도준석 기자
도준석 기자
입력 2026-06-03 14:40
수정 2026-06-03 14:40
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6·3 지방선거일인 3일 서울 강동구 고분다리시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 위치 안내문이 걸려있다. 2026.6.3 도준석 전문기자
6·3 지방선거일인 3일 서울 강동구 고분다리시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 위치 안내문이 걸려있다. 2026.6.3 도준석 전문기자


6·3 지방선거일인 3일 서울 강동구 고분다리시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 위치 안내문이 걸려있다.

도준석 전문기자
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