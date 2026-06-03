정원오 “서울 변화 이끌겠다” vs 오세훈 “대한민국 균형을 지켜 달라”

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세줄 요약
- 투표일 맞아 서울시장 후보들 막판 호소
- 정원오, 안전한 서울과 변화 필요성 강조
- 오세훈, 견제와 균형 통한 미래 수호 주장
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정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난달 28일 서울 중구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 후보가 같은 날 종로구 대왕빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하는 모습. 도준석 전문기자
여야 서울시장 후보들은 6·3 지방선거 투표 당일인 3일 지지와 투표를 호소했다.
정원오 더불어민주당 후보는 3일 소셜미디어(SNS)에 “오늘은 서울의 미래가 결정되는 날”이라며 “검증된 후보 정원오가 확실한 서울의 변화를 이끌겠다”고 했다.
그는 “보다 안전한 서울을 만들기 위해서는 약속을 지키는 서울시장이 필요하다”고 했다. 이어 최근 서울에서 일어난 서소문 고가 붕괴 사고 등을 꼽으며 “오세훈 시장이 안전을 등한시하기 때문에 오 시장 시절 계속 대형 사고가 난 것”이라고 강조했다.
오세훈 국민의힘 후보도 이날 SNS에 글을 올려 “시민 여러분이 제게 보내주신 뜨거운 환호가 오세훈 개인을 향한 것이 아님을 잘 안다”고 했다.
이어 “평범한 시민을 부동산 지옥으로 내모는 정부를 견제해 달라는 요구였고, 서울을 세계 어디 내놔도 부끄럽지 않은 글로벌 선도 도시로 올려달라는 소망이었다”고 했다. 그러면서 “서울 구석구석에서 삶의 질을 누릴 수 있게 해달라는 요구였다”고 했다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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오 후보는 “(민주당) 한쪽이 모든 것을 차지하는 것보다, 서로 견제하고 균형을 이룰 때 사회가 더 안전하고 건강해진다”며 “그 균형의 추를 쥐고 계신 분들이 바로 서울시민 여러분”이라고 했다. 이어 “저 오세훈을 지켜달라는 것이 아니다”며 “서울의 미래를, 대한민국의 균형을 지켜달라고 간곡히 호소드린다”고 했다.
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