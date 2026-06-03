[속보] 분홍 셔츠 朴·붉은 넥타이 MB… 전직 대통령도 ‘소중한 한 표’

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 박근혜·이명박 전 대통령이 3일 전국동시지방선거와 재보궐선거 본투표에 참여했다. 박 전 대통령은 대구 달성군 투표소에서 줄을 서 기다린 뒤 투표했고, 투표는 중요한 권리이자 의무라고 말했다. 이 전 대통령도 서울 자택 인근 투표소를 찾아 시민들과 사진을 찍고 사인했다. 박근혜·이명박 전 대통령, 지방선거 본투표 참여

박 전 대통령, 대구 투표소서 권리·의무 강조

이 전 대통령, 서울 투표소서 시민과 인사

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 국민연금공단서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 국민연금공단서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 3일 서울 국민연금공단서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 3일 서울 국민연금공단서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령이 투표소를 찾아 본투표에 참여했다.박 전 대통령은 이날 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 유가읍 제3투표소를 찾아 소중한 한 표를 행사했다.이 투표소는 박 전 대통령 사저와 직선거리로 1.1㎞ 떨어진 곳으로, 가장 가까운 투표소는 아니지만 선거인명부에 박 전 대통령이 등재된 곳이다.이날 박 전 대통령은 분홍색 줄무늬 셔츠를 입고, 흰색 바지와 운동화를 신고 투표소에 등장했다.박 전 대통령은 먼저 온 유권자 뒤에 줄을 서 5분 정도 기다린 뒤 신분 확인을 거쳐 투표용지를 받고 투표에 나섰다.박 전 대통령이 투표하는 지역은 국회의원 보궐선거가 있어 투표용지가 8장이어야 하지만, 비례대표 기초의원 무투표 당선으로 인해 총 7장이 지급됐다.박 전 대통령은 투표를 마친 후 기자들과 만나 “투표는 국민의 정말 중요한 권리이며 동시에 의무”라며 “그래서 모든 분이 그 소중한 한 표를 다 행사하셔서 더 좋은 우리나라의 미래를 만들어주셨으면 한다”고 밝혔다.다만 보수 통합을 위한 향후 계획을 묻는 취재진의 질문에는 잠깐 망설이다 “그냥 가겠습니다”라며 웃으며 현장을 떠났다.이 전 대통령은 6·3 지방선거 당일인 이날 오전 서울 자택 인근 국민연금공단 서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소를 방문했다.그는 옅은 푸른색 계열 셔츠와 어두운 붉은색 넥타이에 회색 정장을 입고 투표소를 찾았다. 부인 김윤옥 여사는 검은색 치마 정장 안에 눈에 띄는 새빨간 블라우스를 입었다.이 전 대통령은 입구에서 만난 시민들의 요청을 받고 사인을 해주거나 같이 사진을 찍었다. 투표소로 들어가는 길에는 주변에 “투표했어요?”라고 묻기도 했다.이 전 대통령은 투표를 마친 후 취재진과 만나 “투표는 국민의 의무니까 잘 참여했고, 많은 국민들이 이 선거에 참여했으면 좋겠다”고 말했다.