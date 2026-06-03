[속보] 지방선거 투표율 오후 12시 19.0%…사전투표율 1시간 뒤 합산

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거 투표율이 오후 12시 기준 19.0%로 집계됐다. 4년 전 같은 시각보다 4.0%포인트 높고, 사전투표율 23.51%는 오후 1시부터 합산된다. 대구가 23.7%로 가장 높았다. 오후 12시 기준 전국 투표율 19.0% 집계

4년 전보다 4.0%포인트 높은 출발

사전투표율 23.51%는 오후 1시부터 합산

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 강서구 현대태권도 체육관에 마련된 화곡제8동제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 강서구 현대태권도 체육관에 마련된 화곡제8동제5투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오후 12시 전국 투표율은 19.0%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 12시 기준 전국 유권자 4464만 9908명 중 849만 711명이 투표에 참여했다.이는 4년 전 제8회 지방선거 때의 같은 시각 투표율(15.0%)보다 4.0%포인트 높은 수치다.지난해 21대 대통령선거 같은 시각 투표율은 22.9%, 2024년 22대 국회의원선거는 18.5%였다.지역별로는 대구의 투표율이 23.7%로 가장 높았다. 이어 경북(21.7%), 강원(21.6%), 경남(21.2%)이 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(13.1%)였다. 서울은 18.6%로 집계됐다.지난달 29~30일 실시된 사전투표율(23.51%)은 오후 1시 발표되는 투표율부터 합산 반영될 예정이다.유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참해야 한다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션(앱)을 실행하면 된다.