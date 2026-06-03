지선 투표율 오전 10시 11.0%…대구 최고·광주 최저

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거가 치러진 3일 오전 10시 전국 투표율은 11.0%로 집계됐다. 4년 전 제8회 지방선거 같은 시간보다 2.3%포인트 높았고, 대구가 13.7%로 가장 높았다. 오전 10시 전국 투표율 11.0% 집계

4년 전보다 2.3%포인트 높은 수준

대구 최고, 광주 최저 지역별 편차

이미지 확대 당신의 소중한 권리 6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 서초우체국에 마련된 양재2동 제2투표소에서 시민이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 당신의 소중한 권리 6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 서초우체국에 마련된 양재2동 제2투표소에서 시민이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오전 10시 전국 투표율은 11.0%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 유권자 4464만 9908명 중 490만 8603명이 투표했다.이는 4년 전 제8회 지방선거 같은 시간 투표율(8.7%)보다 2.3% 포인트 높다. 지난해 21대 대통령선거 같은 시간 투표율은 13.5%, 2024년 22대 국회의원선거는 10.4%였다.지역별로는 대구의 투표율이 13.7%로 가장 높았고, 강원이 13.3%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(7.3%)였다.유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.