제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

지선 투표율 오전 10시 11.0%…대구 최고·광주 최저

하승연 기자
입력 2026-06-03 10:06
수정 2026-06-03 10:26
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세줄 요약
  • 오전 10시 전국 투표율 11.0% 집계
  • 4년 전보다 2.3%포인트 높은 수준
  • 대구 최고, 광주 최저 지역별 편차
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당신의 소중한 권리
당신의 소중한 권리 6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 서초우체국에 마련된 양재2동 제2투표소에서 시민이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스


제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오전 10시 전국 투표율은 11.0%로 집계됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 10시 기준 전국 유권자 4464만 9908명 중 490만 8603명이 투표했다.

이는 4년 전 제8회 지방선거 같은 시간 투표율(8.7%)보다 2.3% 포인트 높다. 지난해 21대 대통령선거 같은 시간 투표율은 13.5%, 2024년 22대 국회의원선거는 10.4%였다.

지역별로는 대구의 투표율이 13.7%로 가장 높았고, 강원이 13.3%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(7.3%)였다.

유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.



주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.
하승연 기자
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