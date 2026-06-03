제9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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[포토] 투표하는 이명박 전 대통령 내외

입력 2026-06-03 09:24
수정 2026-06-03 09:24
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이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 서울 강남구 국민연금공단 서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소를 찾았다.

이 전 대통령 내외는 투표소를 관리하는 관계자들과 가볍게 인사를 나눈 뒤 안내에 따라 차분한 분위기 속에서 소중한 한 표를 행사했다.

온라인뉴스부
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