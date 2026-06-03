정치 6·3 지방선거 [포토] 투표하는 이명박 전 대통령 내외 입력 2026-06-03 09:24 수정 2026-06-03 09:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500017 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이명박 전 대통령과 부인 김윤옥 여사가 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 오전 서울 강남구 국민연금공단 서울남부지역본부에 마련된 논현1동 제3투표소를 찾았다.이 전 대통령 내외는 투표소를 관리하는 관계자들과 가볍게 인사를 나눈 뒤 안내에 따라 차분한 분위기 속에서 소중한 한 표를 행사했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지