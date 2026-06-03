[속보] 지방선거 투표율 오전 7시 2.0%…4년 전보다 0.3%p↑

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세줄 요약 제9회 전국동시지방선거와 국회의원 재보궐선거가 치러진 3일 오전 7시 전국 투표율은 2.0%로 집계됐다. 중앙선관위는 전체 유권자 4464만9908명 중 88만1375명이 투표했다고 밝혔고, 4년 전 같은 시간보다 0.3%포인트 높았다. 오전 7시 전국 투표율 2.0% 집계

4년 전보다 0.3%포인트 높은 출발

경북 2.6% 최고, 광주 1.3% 최저

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 유권자들이 서울 언주중학교에 마련된 삼성2동제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 유권자들이 서울 언주중학교에 마련된 삼성2동제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오전 7시 전국 투표율은 2.0%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 88만 1375명이 투표했다. 이는 4년 전 제8회 지방선거 같은 시간 투표율(1.7%)보다 0.3% 포인트(p) 높다.지역별로는 경북의 투표율이 2.6%로 가장 높았고, 대구가 2.5%로 뒤를 이었다.투표율 가장 낮은 곳은 광주(1.3%)다.이외에는 ▲강원 2.5% ▲경남 2.5% ▲대전 2.4% ▲충남 2.2% ▲울산 2.2% ▲충북 2.1% ▲제주 1.9% ▲경기 1.9% ▲인천 1.9% ▲부산 1.8% ▲전남 1.7% ▲서울 1.7% ▲전북 1.6% ▲세종 1.4% 순이다.유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.