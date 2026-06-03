조국·한동훈 ‘생환’ 갈림길… 여야 정치 지형까지 흔드나

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조, 당선 땐 與 합당 재추진할 듯

한, 정치적 재기 가늠할 시험대

이미지 확대 조국(왼쪽) 조국혁신당 후보·한동훈(오른쪽) 무소속 후보.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조국(왼쪽) 조국혁신당 후보·한동훈(오른쪽) 무소속 후보.

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세줄 요약 6·3 국회의원 재보선의 최대 관전 포인트는 조국혁신당 조국 후보와 무소속 한동훈 후보의 생환 여부다. 조 후보가 당선되면 혁신당의 수도권 확장과 민주당과의 합당 재추진에 힘이 실리고, 한 후보가 원내에 입성하면 보수 재건과 국민의힘 주도권 경쟁이 본격화될 전망이다. 조국·한동훈 재보선 생환 여부, 정치 지형 변수

조국 당선 시 혁신당 수도권 확장·합당 재추진

한동훈 당선 시 보수 재건·국민의힘 주도권 경쟁

2026-06-03 5면

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6·3 국회의원 재보궐 선거의 최대 관전 포인트 중 하나는 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보와 부산 북구갑 보궐선거에 도전장을 낸 한동훈 무소속 후보의 생환 여부다. 선거 결과에 따라 잠재적 대권 주자로 평가받는 이들의 정치적 위상은 물론 여야 정치 지형에도 큰 변화가 예상된다. 우선 조 후보는 원내에 입성할 경우 혁신당의 지지 기반을 호남에서 수도권으로 확장할 수 있다. 조 후보의 선거 슬로건도 ‘1석 13조’로 “조국을 선택하면 13명의 국회의원이 함께 온다”이다.더불어민주당과의 합당도 재추진할 것으로 보인다. 당초 조 후보는 정청래 민주당 대표와 논의를 거쳐 지방선거 전 양당 통합을 추진하려고 했으나 민주당 내 반발에 부딪혀 무산된 바 있다. 다만 이번 선거 과정에서 불거진 양당 간 감정싸움이 향후 합당 재추진의 걸림돌이 될 전망이다. 반면 조 후보가 낙선할 경우 본인의 정치적 입지는 물론이고 혁신당 운신의 폭이 좁아질 수 있다.부산 북구갑 보궐선거는 국민의힘에서 제명된 한 후보의 정치적 재기를 가늠할 최대 승부처로 꼽힌다. 한 후보는 원내에 입성하게 되면 ‘보수 재건’을 내걸고 보수 진영 주도권 경쟁에 본격적으로 뛰어들 것으로 전망된다. 이 경우 장동혁 국민의힘 대표의 입지도 흔들릴 것으로 보인다.한 후보가 추후 복당을 요구할 경우 당내 찬반 의견도 극명하게 갈릴 전망이다. 반면 하정우 민주당 후보가 당선될 경우 국민의힘 내부에선 한 후보의 보수 분열에 대한 책임론이 불거질 수 있다.한 후보는 쌈지공원 피날레 유세에서 “이재명 정권의 폭주를 박살내고 장동혁 당권파가 퇴행시키는 보수를 재건하겠다”고 했다. 피날레 유세에는 국민의힘 소속 진종오 의원도 참석해 한 후보에게 힘을 보탰다.두 후보 모두 전국 단위 인지도와 강성 지지층을 확보하고 있는 만큼 당선 여부에 따라 여야 차기 대권 구도에도 큰 변화를 가져올 것으로 보인다.