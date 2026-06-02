정원오 “안전 불감, 자격 있나” vs  오세훈 “초보에 서울 못 내줘”

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최대 승부처 서울시장 최종 유세

이미지 확대 청계광장서 두 손 번쩍 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 진행된 마지막 집중 유세에서 두 손을 들고 시민들에게 인사하고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 청계광장서 두 손 번쩍 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 2일 서울 중구 청계광장에서 진행된 마지막 집중 유세에서 두 손을 들고 시민들에게 인사하고 있다.

이지훈 기자

이미지 확대 신촌역서 주먹 불끈 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 진행된 파이널 유세에서 ‘글로벌 TOP 3’가 적힌 티셔츠를 입고 지지를 호소하고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 신촌역서 주먹 불끈 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 2일 서울 서대문구 신촌역 스타광장에서 진행된 파이널 유세에서 ‘글로벌 TOP 3’가 적힌 티셔츠를 입고 지지를 호소하고 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 6·3 지방선거 본투표 전날 서울 곳곳을 돌며 막판 지지를 호소했다. 정 후보는 이재명 정부와 손발을 맞출 ‘안전한 서울’을 강조했고, 오 후보는 서울을 ‘마지막 안전판’으로 남겨달라며 여당 견제를 내세웠다. 정원오·오세훈, 본투표 전날 서울 전역 막판 유세

정원오, 정부와 원팀 강조하며 안전한 서울 약속

오세훈, 여당 견제와 서울의 마지막 안전판 호소

2026-06-03 4면

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6·3 지방선거 본투표 전날인 2일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 12개 이상의 자치구를 돌며 마지막 유세에 나섰다. 정 후보는 “이재명 정부에 힘 싣는 선거”라며 지지를 호소했다. 오 후보는 “최후의 보루 서울만은 남겨달라”고 했다.정 후보는 이날 중구 청계광장에서 정청래 대표 등 당 지도부와 함께 ‘피날레 유세’를 했다. 정 후보는 유세에서 “국무회의에서 오세훈 후보가 이재명 대통령에게 막말 쏟아내는 것을 보고 있을 수 있냐”며 “일잘러(일 잘하는 사람)들끼리는 눈빛만 봐도 안다. 대통령과 손발을 맞춰 문제를 해결하겠다”고 강조했다. 오 후보를 향해선 “안전을 등한시하는 시장 후보가 자격이 있냐”고 직격하며 “제가 안전한 성동을 만들어냈듯이 이제 서울시는 가장 안전한 서울이 될 것”이라는 포부를 밝혔다.정 후보는 피날레 유세 후 강남·강동·송파 등 강남권을 방문한 뒤, 송파구 복정역 환승센터에서 선거 소회를 발표하며 선거운동을 마무리했다. 그는 이날 12개의 자치구를 훑었다.정 후보는 오전에 국회를 찾아 서울 25개 구 민주당 구청장 후보와 합동 기자회견을 열고 “내일(3일) 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니다”라며 “정원오와 민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다”고 했다.이날 14개 자치구를 찾은 오 후보는 서대문구 신촌 스타광장에서 ‘파이널 유세’로 지지를 호소했다. 오 후보는 청년들의 지지 발언이 이어지는 동안 무대 뒤에서 눈물을 훔쳤고 이어 “저희가 여당일 때도 야당일 때 제대로 못해 죄송하다”며 “잘못 가고 있는 지금의 여당을 견제하지 못해 이 지경이 돼 정말 미안하다”고 했다. 이후 종로 감사의정원, 동대문상가를 찾아 공식 선거운동을 마무리했다.오 후보는 이날 오전 용산구 효창공원역 3번 출구 앞에서 대시민 호소 기자회견을 열고 “야당도 부족하지만, 견제와 균형마저 포기할 수는 없다”며 “이 나라의 자유와 법치를 위해, 대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 서울이라는 ‘마지막 안전판’ 하나를 남겨달라”고 호소했다. 그는 정 후보에 대해서는 “오직 대통령 후광에 기대 선거를 치르는 후보는 천만 시민의 삶과 직결된 시장의 자리를 감당할 수 없다”﻿고 평가했다. 이어 “검증의 장을 만들지 못한 정 후보는 준비 안 된 초보운전자”라며 “서울시를 연습 코스로 만들어드릴 수 없다”고 했다.