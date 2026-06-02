전재수 “부산 바꿀 기회” 박형준 “독주 막을 기회”

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부울경 후보들, 빗속 막판 세 결집

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 부산시장 후보들이 막바지 표심 잡기에 나섰다.

왼쪽부터 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 각자의 기호를 찍어달라고 호소하고 있다. 2026.06.02.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 부산시장 후보들이 막바지 표심 잡기에 나섰다.

왼쪽부터 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 각자의 기호를 찍어달라고 호소하고 있다. 2026.06.02.

뉴시스

2026-06-03 4면

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6·3 지방선거 전날인 2일 부산·울산·경남 광역단체장 후보들은 비가 내리는 궂은 날씨 속에 파란색 우비를 입고 길거리 인사에 나서거나 붉은 숫자 ‘2’가 적힌 장갑을 낀 채 연설하며 마지막까지분투했다.부산시장 후보인 더불어민주당 전재수 후보는 영도·서·사하구 등을 유세차로 순회한 뒤 오후 정치적 고향인 부산 북갑에서 마지막 공세를 펼쳤다. 전 후보는 “이번이 부산을 바꿀 마지막 기회”라며 지지를 호소했다. 국민의힘 박형준 후보는 오전 기자회견에서 “이재명 정권의 독주를 막는 중요한 선거”라며 보수 단결을 호소했다. 이어 금정·동래구를 찾은 뒤 해운대구에서 자장면 나눔 봉사에 참여했다. 박 후보는 서면 쥬디스태화 앞 마지막 유세, 전포카페거리 인사로 일정을 마무리했다. 개혁신당 정이한 후보는 서면 일대를 중심으로 집중 유세하며 “부산에서 나고 자란 사람으로서 변화를 만들겠다”고 했다.울산시장 후보들은 시의회 기자회견에서 저마다 지지를 호소했다. 민주당 김상욱 후보는 “기득권 구조에서 벗어나 변화해야 한다”며 투표 참여를 권했다. 국민의힘 김두겸 후보는 “미래 100년 도약을 위해 시민의 힘을 보여달라”고 당부했다. 두 후보는 전날 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고를 감안해 울산대공원 동문, 남구 도심 등에서 조용히 지지를 호소하며 선거운동을 마무리했다. 무소속 박맹우 후보는 번영사거리 등에서 차량·도보 유세를 하며 “시민 대통합의 기반을 만들겠다”고 읍소했다.경남지사 후보들은 최대 승부처인 창원을 중심으로 마지막 표심 공략에 나섰다. 민주당 김경수 후보는 진해 안민터널 출근 인사로 시작해 김해 오일장, 창원 시내 유세 이후 창원중앙역 인사로 선거전을 끝냈다. 김 후보는 “경남을 미래로 나아가게 할 것인지 선택해야 한다”며 지지를 요청했다. 창원 4개 구를 순회한 국민의힘 박완수 후보는 정권 견제 필요성을 내세우며 지역별 발전 전략을 제시했다. 현직인 박 후보는 성산구에서 마지막 유세를 하면서 “지난 4년간 경남 경제와 생활 지표가 개선됐다”며 재선을 통한 정책 연속성을 강조했다.