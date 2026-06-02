투표용지 두 번에 나눠 최대 8장 배부… 한 장에 한 명만 기표하세요

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광역·기초단체장·교육감 기표 후

시·구의원·비례대표 등 4장 투표

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 서울 종로구 종로 1234가동주민센터에 마련된 사전투표소에서 관계자가 투표용지 모형을 들고 있다. 2026.5.28.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 오후 서울 종로구 종로 1234가동주민센터에 마련된 사전투표소에서 관계자가 투표용지 모형을 들고 있다. 2026.5.28.

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세줄 요약 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 본투표가 3일 전국에서 진행된다. 본투표는 주민등록지 지정 투표소에서만 가능하고, 투표용지는 3장과 4장으로 나눠 받는다. 세종·제주는 4장, 재보궐 지역은 1장이 더해진다. 신분증을 지참하고 한 명에게만 기표해야 한다. 본투표 3일 실시, 주민등록지 투표소만 허용

투표용지 두 차례 배부, 최대 8장까지 기표

신분증 지참 필수, 한 명에게만 기표 필요

2026-06-03 3면

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6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 본투표가 3일 전국에서 진행된다. 사전투표와 달리 주민등록지 기준으로 지정된 투표소에서만 할 수 있고, 투표용지도 두 차례에 나눠 받는다.중앙선거관리위원회에 따르면 본투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다. 사전투표는 전국 어느 투표소에서나 투표할 수 있었지만 본투표는 주민등록 주소지에 지정된 투표소에만 가능하다.또 사전투표 때는 투표용지를 한 번에 받아 기표한 뒤 투표함에 넣었지만, 본투표는 두 단계에 걸쳐 이뤄진다. 투표용지 3장(광역·기초단체장, 교육감)을 먼저 받아 기표하고 투표함에 1차로 투입한 뒤, 다시 2차로 투표용지 4장(지역 광역·기초의원, 비례 광역·기초의원) 을 받아 기표 후 두 번째 투표함에 넣는 식이다.기초단체장·기초의원을 뽑지 않는 세종·제주 유권자는 4장을 배부받는다. 또 국회의원 재보궐 선거가 치러지는 지역의 유권자는 1차 투표 때 재보궐 국회의원 투표용지도 함께 받는다.투표용지를 두 번에 나눠 주는 건 1명당 최대 8장의 투표용지가 배부되는 과정에서 실수를 줄이고, 확인 작업에 걸리는 시간도 단축하기 위해서다.사전투표는 현장에서 투표용지를 바로 인쇄해 배부하지만 본투표는 미리 인쇄해 둔 투표용지를 쓴다. 이런 이유로 투표용지 인쇄 이후 사퇴한 후보는 투표용지에 ‘사퇴’ 여부가 표기되지 않는다. 투표소 안내문으로만 사퇴 사실이 고지된다.주민등록증, 여권, 운전면허증 등 신분증 지참은 필수다. 모바일 신분증도 가능하나, 화면 캡처 등 저장된 이미지는 사용할 수 없다. 어느 투표용지든 반드시 한 명의 후보에게만 기표해야 유효표로 인정된다. 하나의 선거구에서 여러 명을 선출하는 지방의원 선거도 마찬가지다. 다만 한 후보란에는 여러 번 기표해도 유효표로 인정된다.노태악 선관위원장은 ‘국민께 드리는 말씀’을 통해 “투표용지가 많고 기표와 투표함의 투입이 두 번에 걸쳐 진행되는 관계로 투표소에서 대기 시간이 길어질 수 있다”며 “다소 불편함이 따르더라도 국민 여러분의 너른 이해와 협조를 부탁드린다”고 했다.