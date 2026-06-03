“미리 찍어둔 영상 아니냐”… CCTV 24시간 켜놔도 끊이지 않는 ‘부정선거론’

구글에서 서울신문 먼저 보기

일부 정치 유튜버들 음모론 제기

선관위 “모든 과정 소상하게 설명”

이미지 확대 선관위 관계자가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 내 우편투표함 보관장소 CCTV를 살펴보고 있다. 2026.6.2.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 선관위 관계자가 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 내 우편투표함 보관장소 CCTV를 살펴보고 있다. 2026.6.2.

이지훈 기자

세줄 요약 6·3 지방선거를 앞두고 선관위가 공개한 사전투표함 보관장소 CCTV 영상 일부를 두고 부정선거 의혹이 다시 번졌다. 일부 유튜버가 투표함 개봉·봉인 훼손을 주장하자 유권자 항의가 이어졌고, 선관위는 정당 추천 위원 참여와 CCTV 공개로 조작이 원천적으로 불가능하다고 설명했다. 사전투표함 CCTV 영상 둘러싼 부정선거 의혹 확산

유튜버 주장 뒤 유권자 항의 전화 선관위에 빗발

선관위, 정당 추천 위원 참여·영상 공개로 반박

2026-06-03 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“왜 투표함에 계속 투표지를 넣어요?” “미리 찍어 놓은 영상 아닌가요?”6·3 지방선거를 앞두고 중앙선거관리위원회에는 투표함을 제대로 관리하는 게 맞느냐는 항의 전화가 빗발친 것으로 2일 파악됐다. 일부 유튜버들이 선관위가 공개한 사전투표함 보관장소의 폐쇄회로(CC)TV 영상 속 일부 장면을 가지고 부실 선거가 의심된다는 영상을 만들어 올리자 이를 본 유권자들이 선관위에 “진짜 그런 것이냐”며 따져 묻는다는 것이다.선관위는 지난달 30일 사전투표가 끝난 뒤 관내 사전투표함과 우편투표함(거소·관외 사전투표함)을 CCTV가 설치된 장소에 보관하고 있다. 투명한 투표함 관리를 위해 보관 상황은 시도 선관위 청사에 설치된 대형 CCTV 화면을 통해 언제든 확인할 수 있다. 서울의 경우 25개 자치구별로 2개 화면씩 총 50개 화면을 한눈에 볼 수 있다.그러자 일부 유튜버가 이 CCTV 화면을 유튜브로 중계하며 “선관위 직원들이 투표함을 열었다”, “법이 정한 사유, 참관 절차 없이 봉인을 훼손했다면 관련 법령이나 절차 위반 여부가 문제 될 가능성이 있다”고 주장했다. ‘부정선거’ 논란을 방지하기 위해 CCTV까지 설치해 투표함을 감시할 수 있도록 했지만 같은 주장이 그치지 않은 것이다.이에 선관위는 회송용 봉투의 경우 선거일 투표가 마감되는 시간까지 매일 우체국에서 회송용 봉투가 배달되고, 봉투를 접수하고 투표함에 투입하는 과정에서 각 정당이 추천한 선관위원이 참여하며 해당 과정 또한 CCTV 영상이 모두 공개되는 만큼 조작이 원천적으로 불가능하다고 밝혔다.선관위 관계자는 “부정선거 관련 음모론을 제기하는 일부 시민들에게 차분하게 모든 과정을 소상하게 설명하고 있지만 수긍하지 않고 불신하는 일이 적지 않다”고 했다.지난 22대 총선 당시에도 선관위 직원이 투표함의 봉인지를 뜯고 불법으로 투표지를 투입하는 등 부정선거를 시도했다는 유튜브 영상이 확산하자 선관위가 해당 영상을 유포한 유튜버를 고발 조치한 바 있다. 다만 선관위 측은 “이번 선거에서는 아직까지 법적 조치를 진행한 바 없다”고 했다.