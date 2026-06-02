한대희, “이재명 정부와 손잡고 멈춰 선 군포 다시 뛰게 할 것”

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세줄 요약 한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 선거운동 마지막 날 산본중심상가에서 집중유세와 원팀 해단식을 열었다. 시민의 소망을 타임캡슐에 봉인하며 실천 의지를 다졌고, 이재명 정부와 협력해 멈춘 군포를 다시 뛰게 하겠다고 강조했다. 마지막 집중유세와 원팀 해단식 개최

시민 소망 타임캡슐 봉인과 실천 의지

이재명 정부 협력, 군포 재도약 약속

이미지 확대 한대희 민주당 군포시장 후보. 한대희 후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 한대희 민주당 군포시장 후보. 한대희 후보 제공

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한대희 더불어민주당 군포시장 후보가 6.3 전국동시지방선거운동 마지막 날인 2일, 산본중심상가에서 마지막 집중유세 및 원팀 해단식을 가졌다.이날 해단식에서는 더 나은 군포를 향한 약속을 미래에 전하는 의미를 담아 군포시민의 소망과 바람을 한 후보가 직접 전달받아 타임캡슐에 봉인했다.그는 “이 타임캡슐은 몇 년 후 오늘의 다짐을 얼마나 실천했는지 시민 여러분과 함께 직접 확인하게 될 역사적 기록이 될 것”이라며 강력한 실천 의지를 천명했다.앞서 한 후보는 산본시장을 시작으로 당동사거리, 금정역, 군포역 등 군포시 전역을 누비며 막판 표심을 잡기 위한 총력 유세를 펼친 뒤, 산본중심상가에 최종 집결해 피날레를 장식했다.그는 예비후보 등록 전부터 4차례의 정책간담회를 선제적으로 개최한 데 이어, 선거운동 막바지인 6월 1일까지 각종 단체, 분야별 전문가, 재개발·재건축·리모델링 관련 시민들과 만났다.해단식에서 마지막 무대에 오른 한 후보는 시민들을 향해 큰절을 올리며 “실패를 거울삼아 지난 시간 군포의 현장 곳곳을 다시 뛰었다”며 “이번에는 기필코 ‘확실한 결과’로 시민들의 크신 은혜에 보답하겠다”고 간절함을 담아 지지를 호소했다.한 후보는 “민선 7기 시장 시절 군포 최초로 밑그림을 그렸고, 5개 신도시 시장을 직접 움직여 ‘신도시 특별법 제정’을 촉구하고 끌어낸 사람이 바로 저 한대희”라며 “행정은 말이 아니라 결과로 증명하는 것”이라며 추진력과 실천력을 갖춘 ‘진짜 행정’의 필요성을 강조했다.이어 “이재명 정부와 굳게 손잡고 막힌 군포의 혈을 뚫어 군포 시민이라는 사실이 자랑이 되도록 하겠다”며 “군포의 잃어버린 시간을 기필코 되찾아오기 위해 온몸이 부서지도록 죽을힘을 다해 뛰겠으니 진짜 일꾼 한대희의 손을 잡아달라”고 호소했다.