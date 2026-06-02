막판 ‘관권선거·정치공작’ 공방 …“박완수 직접 해명하라”vs“허위 공세 김경수 사퇴하라”

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“공무원 개입·조직적 딥페이크 의혹”

김경수 측 제보자 회견 후 철저 수사 당부

“근거 없는 주장 반복...허위 프레임”

박완수 측 직접 증거 공개·왜곡 중단 촉구

이미지 확대 왼쪽부터 더불어민주당 김경수 경남지사 후보, 국민의힘 박완수 경남지사 후보. 2026.6.2. 각 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 더불어민주당 김경수 경남지사 후보, 국민의힘 박완수 경남지사 후보. 2026.6.2. 각 후보 캠프 제공

이미지 확대 왼쪽부터 김명섭 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보 캠프 대변인, 유해남 국민의힘 박완수 경남도지사 후보 캠프 대변인이 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. 2026.6.2. 이창언 기자 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 김명섭 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보 캠프 대변인, 유해남 국민의힘 박완수 경남도지사 후보 캠프 대변인이 2일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. 2026.6.2. 이창언 기자

세줄 요약 투표일을 하루 앞둔 경남지사 선거에서 김경수 캠프는 공무원 선거 개입과 딥페이크 영상 제작·유포 의혹을 제기했다. 박완수 캠프는 근거 없는 정치공세라며 반박했고, 김 후보의 사퇴까지 요구하며 공방이 격화됐다. 김경수 캠프, 공무원 선거개입·딥페이크 의혹 제기

박완수 캠프, 직접 증거 없는 허위 정치공세 반박

선거 막판 관권선거·사퇴 요구 공방으로 격화

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6·3 지방선거 투표일을 하루 앞둔 2일 경남지사 선거에 나선 더불어민주당 김경수 후보 측과 국민의힘 박완수 후보 측이 ‘딥페이크 영상 제작·유포’와 ‘관권선거’, ‘근거 없는 왜곡 정치’ 주장 등을 놓고 진흙탕 싸움을 이어갔다.김경수 후보 캠프는 이날 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 전직 박완수 후보 캠프 관계자의 폭로를 근거로 ‘공무원의 선거 개입과 조직적인 딥페이크 영상 제작 의혹’을 재차 제기했다.캠프 측은 전날 제보자가 ‘과거 현직 공무원들에게 김 후보 비방 영상 제작 지시를 받았고, 경남도청 내부 자료와 영상 파일 등을 전달받았다’고 언급한 점을 앞세웠다.또 제보자가 ‘경남도청 SNS 운영 관계자와 외곽 업체의 지시 아래 특정 유튜브 채널이 조직적으로 운영됐다’고 말한 것과 ‘2026년 3월 중순부터 4월 28일까지 공직선거법이 엄격히 금지하는 AI 가짜 음성과 편집 영상을 결합한 딥페이크 영상 등에 해당하는 쇼츠 동영상 32건이 제작되고 게시·유포됐다’고 언급한 점도 강조했다.캠프 측은 “(제보자에 따르면) 이 모든 일은 박 후보가 경남도지사직을 사퇴하기도 전에 시작됐다”며 “제보자는 박 후보가 도지사직을 내려놓기도 전에 이미 사전 선거 운동을 준비하는 최소 두 개의 조직과 공간이 암암리에 운영되고 있었다고도 증언했다”고 밝혔다.이어 “제보 내용이 사실이라면 행정권력이 특정 후보를 위해 동원된 명백한 관권선거”라며 “검찰과 경찰은 관련자들을 신속히 소환 조사하고 디지털 증거와 통신 기록 등을 확보해 철저히 수사해야 한다”고 촉구했다.그러면서 “박 후보 역시 공무원 선거 개입과 딥페이크 영상 제작 의혹에 대해 직접 입장을 밝혀야 한다”고 주장했다.박완수 후보 캠프는 즉각 반박 기자회견을 열고 “민주당이 새로운 증거 없이 제보자의 일방적 주장만 반복하며 선거 막판 정치공세를 벌이고 있다”고 맞섰다.박 캠프를 향한 ‘관권선거’, ‘불법 AI 가짜영상 게이트’, ‘딥페이크 조직 제작·유포’라는 주장만 되풀이하고 있다는 지적이다.박 후보 측은 특히 제보자가 기자회견 질의응답 과정에서 ‘딥페이크 영상은 자율적으로 만들었고 직접적인 제작 지시는 없었다’는 취지로 발언한 점을 강조하며 민주당이 주장하는 ‘조직적 딥페이크 제작 지시’ 의혹은 성립하지 않는다고 주장했다.또 “박 후보가 딥페이크 제작을 지시했거나 캠프가 조직적으로 불법 영상을 제작·유포했다는 직접 증거는 제시되지 않았다”며 “일부 관계자 간 자료 전달이나 콘텐츠 제작 협의가 있었다고 해도 그것이 곧 후보나 캠프 차원의 불법 지시를 의미하는 것은 아니다”고 밝혔다.그러면서 박 후보 캠프는 “공무원 선거 개입 여부와 관련 사실관계는 수사를 통해 밝혀질 사안”이라면서도 “확인되지 않은 의혹만으로 후보를 범죄자로 몰아가는 것은 허위·왜곡 정치공세”라고 비판했다.이어 “직접 증거가 있다면 즉시 공개하고 없다면 허위 주장에 대해 책임져야 한다”며 “선거 막판 허위 프레임으로 도민 선택을 왜곡하려 한 정치적 책임을 지고 김 후보는 즉각 후보직을 사퇴해야 한다”고 주장했다.