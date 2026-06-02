최대호, “안양의 100년 미래를 결정지을 분수령…검증된 후보 뽑아달라”

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세줄 요약 최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞두고 안양 곳곳을 돌며 마지막 유세에 나섰다. 그는 검증된 후보를 뽑아 달라며 시민 지지를 호소했고, 이재명 정부와 함께 안양 발전을 이끌겠다고 밝혔다. 안양 전역 돌며 마지막 거리 유세 집중

검증된 후보 선택과 시민 지지 호소

안양 100년 미래 분수령 강조

이미지 확대 6·3 지방선거 본 투표를 하루 앞두고 2일 최대호 민주당 안양시장 후보가 거리유세를 하고 있다. 최대호 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 본 투표를 하루 앞두고 2일 최대호 민주당 안양시장 후보가 거리유세를 하고 있다. 최대호 캠프 제공

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최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 안양 곳곳을 돌며 “실력과 결과로 검증된 후보를 뽑아 달라”며 시민들의 지지를 호소했다.마지막 유세에 나선 최 후보는 이날 오전 7시 동안구 동편마을 입구를 시작으로 인덕원과 한림대병원, 평촌아파트 일대를 돌며 거리 유세에 집중했다.호계3동 유세로 오전 일정을 마친 그는 오후에는 호계1동을 거쳐 안양시청 인근과 부영아파트 등 평촌 아파트 단지를 돌며 시민들을 만났다.이후 만안구 삼덕공원에서 거점 유세를 펼친 뒤 오후 6시에는 안양역에서 집중 유세에 나선다.최 후보는 “이재명 정부와 함께 힘을 모아 안양 발전을 위해 분골쇄신의 마음으로 열심히 하겠다”며 “오직 시민을 위하고, 지역 발전을 위하고, 안양 시민의 행복을 위해 제 모든 것을 쏟겠다”고 밝혔다.그러면서 “이번 선거는 안양의 100년 미래를 결정지을 분수령”이라며 “시민의 소중한 한 표가 안양을 재도약으로 이끌 것”이라며 현명한 선택을 호소했다.최 후보는 오후 늦게 안양1번가와 평촌로데오 거리 유세에 이어 오후 11시 범계로데오 유세를 끝으로 13일간의 공식 선거운동을 마친다.