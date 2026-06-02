이상일, 유세 중 상수도관 파열 현장 찾아…“신속복구로 불편 최소화” 당부

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세줄 요약 이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 유세 도중 기흥구 보라동 상수도관 파열 현장을 찾아 복구 상황을 점검했다. 사고로 공세·지곡·보라·고매동 등 6개 동 2만여 세대와 상가가 단수돼 불편이 이어졌고, 후보는 신속 복구와 상황 전파를 당부했다. 유세 중 파열 현장 방문, 복구 점검

기흥구 6개 동 2만여 세대 단수 발생

급수차 8대 투입, 신속 복구 당부

이미지 확대 이상일 국민의힘 용인시장 후보가 2일 선거유세 중 기흥구 보라동 일대 지하차도 상수도관 파열 현장을 방문해 복구 상황을 점검하고 있다. 이상일 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이상일 국민의힘 용인시장 후보가 2일 선거유세 중 기흥구 보라동 일대 지하차도 상수도관 파열 현장을 방문해 복구 상황을 점검하고 있다. 이상일 캠프 제공

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이상일 국민의힘 용인특례시장 후보가 2일 선거 유세 중 기흥구 보라동 일대 지하차도 상수도관 파열 현장을 방문해 복구 상황을 점검하고 주민 불편 최소화를 위한 신속 대응을 당부했다.앞서 오전 9시 20분쯤 기흥구 보라동 지방도 315호선 지하차도 및 하갈교 확장공사 현장에서 상수도관이 파손되는 사고가 발생했다.이 사고로 기흥구 공세·지곡·보라·고매동 등 총 6개 동에 사는 2만여 세대와 상가 수도가 단수되면서 주민들이 불편을 겪고 있다.수돗물 단수가 이뤄졌다는 민원을 보고받은 이 후보는 사건 직후 신속하게 복구 작업을 지시하고, 이어 잠시 유세를 멈추고 사고 현장을 찾았다.그는 “무엇보다 중요한 건 주민의 불편을 최소화하는 것”이라며 “기흥구 인근 주민들에게 사고 상황을 전파하길 바란다”고 말했다.이어 “안전하고 신속하게 복구 작업을 마치도록 하여 용인시 주민의 불편을 최소화하도록 하길 부탁한다”고 덧붙였다.현재 주민 피해를 줄이기 위해 8대의 급수 차량을 가동해 인근 주민 불편을 최소화하고 있다.현장 관계자는 “복구 작업은 오후 5시 전후에 끝날 것으로 본다”고 밝혔다.