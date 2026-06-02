박수현 “220만 충남도민, 현명한 선택을”

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세줄 요약 박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 선거운동 마지막 날 충남도청 기자회견에서 초심과 겸손을 강조하며 지지를 호소했다. 15개 시군을 돌며 들은 도민의 목소리를 바탕으로 미래세대가 충남에서 꿈과 일, 가정을 이루는 도정을 만들겠다고 밝혔다. 선거운동 마지막 날 기자회견 개최

초심·겸손 강조하며 도민 지지 호소

미래세대 위한 충남 비전 제시

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 민주당 충남도지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 박수현 민주당 후보가 2일 공주 옥룡교차로에서 주민들과 인사를 나누고 잇다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 민주당 후보가 2일 공주 옥룡교차로에서 주민들과 인사를 나누고 잇다. 박 후보 캠프 제공

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보는 선거운동 마지막 날인 2일 “초심을 되새겨 더욱 낮은 자세로 더욱 겸손하게 다가가겠다”고 강조했다.박 후보는 이날 충남도청에서 열린 기자회견에서 “충남의 미래를 위해, 우리 가족의 더 나은 삶을 위해 저 박수현을 선택해 달라”며 이같이 밝혔다.그는 “3월 6일 출마선언 이후 15개 시군을 돌며 한 분 한 분으로부터 새로운 충남에 대한 염원을 온몸으로 접할 수 있었다”며 “제가 가지고 다니는 파란색 수첩에는 여러분의 소중한 목소리가 빽빽이 담겨있다”고 했다.이어 “미래 세대들이 충남에서 꿈을 키우고 학업을 마친 뒤에는 직장을 얻고 한 가정을 이루어 행복한 삶을 살 수 있도록 그 발판을 만드는 것이 바로 제가 그리는 민선 9기 충남도정 모습”이라고 강조했다.그러면서 “도민 한 분 한 분이 존엄한 삶을 살 수 있도록, 정파를 뛰어넘어 오로지 하나된 충남을 만들겠다”며 “새 술은 새 부대에 담아야 한다. 누가 과연 현안 해결 능력을 가지고 있는지 충남도민 여러분께서 판단해 달라”고 지지를 호소했다.박 후보는 “민주당 지도부에 충남‧대전 행정통합을 비롯한 충남지역 핵심 현안에 대한 집권여당 차원의 전폭적 지원을 강력 요청했다”며 “정청래 당대표를 비롯한 지도부는 입법‧예산‧정책 등 모든 면에서의 파격적 지원을 즉각 화답했다”고 주장했다.