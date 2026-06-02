박수현 “220만 충남도민, 현명한 선택을”

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세줄 요약
- 선거운동 마지막 날 기자회견 개최
- 초심·겸손 강조하며 도민 지지 호소
- 미래세대 위한 충남 비전 제시
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박수현 민주당 충남도지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공
박수현 더불어민주당 충남도지사 후보는 선거운동 마지막 날인 2일 “초심을 되새겨 더욱 낮은 자세로 더욱 겸손하게 다가가겠다”고 강조했다.
박 후보는 이날 충남도청에서 열린 기자회견에서 “충남의 미래를 위해, 우리 가족의 더 나은 삶을 위해 저 박수현을 선택해 달라”며 이같이 밝혔다.
그는 “3월 6일 출마선언 이후 15개 시군을 돌며 한 분 한 분으로부터 새로운 충남에 대한 염원을 온몸으로 접할 수 있었다”며 “제가 가지고 다니는 파란색 수첩에는 여러분의 소중한 목소리가 빽빽이 담겨있다”고 했다.
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박수현 민주당 후보가 2일 공주 옥룡교차로에서 주민들과 인사를 나누고 잇다. 박 후보 캠프 제공
이어 “미래 세대들이 충남에서 꿈을 키우고 학업을 마친 뒤에는 직장을 얻고 한 가정을 이루어 행복한 삶을 살 수 있도록 그 발판을 만드는 것이 바로 제가 그리는 민선 9기 충남도정 모습”이라고 강조했다.
그러면서 “도민 한 분 한 분이 존엄한 삶을 살 수 있도록, 정파를 뛰어넘어 오로지 하나된 충남을 만들겠다”며 “새 술은 새 부대에 담아야 한다. 누가 과연 현안 해결 능력을 가지고 있는지 충남도민 여러분께서 판단해 달라”고 지지를 호소했다.
박 후보는 “민주당 지도부에 충남‧대전 행정통합을 비롯한 충남지역 핵심 현안에 대한 집권여당 차원의 전폭적 지원을 강력 요청했다”며 “정청래 당대표를 비롯한 지도부는 입법‧예산‧정책 등 모든 면에서의 파격적 지원을 즉각 화답했다”고 주장했다.
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