김태흠 “충남 자존심·대한민국 견제와 균형 위한 선거”

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세줄 요약 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 선거운동 마지막 날 충남도청에서 기자회견을 열고 위대한 충남 완성과 투표 참여를 호소했다. 그는 이번 선거를 충남의 자존심과 대한민국 견제·균형을 위한 선거라고 규정했다. 선거운동 마지막 날 충남도청 기자회견 개최

위대한 충남 완성과 투표 참여 지지 호소

49조원 투자유치·첨단산업 육성 의지 강조

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 열고 도민들의 지지와 투표 참여를 호소하고 있다. 김 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보가 2일 충남도청에서 기자회견을 열고 도민들의 지지와 투표 참여를 호소하고 있다. 김 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 아산 외암만을에서 방문객들과 인사를 나누고 있다. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 아산 외암만을에서 방문객들과 인사를 나누고 있다. 서울신문 DB

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김태흠 국민의힘 충남도지사 후보는 선거운동 마지막 날인 2일 “위대한 충남을 완성해 달라”며 도민들의 지지와 투표 참여를 호소했다.김 후보는 이날 충남도청에서 기자회견을 열고 “이번 선거는 충남의 자존심, 대한민국 견제와 균형을 위한 선거”라며 이같이 밝혔다.그는 “선거 과정에서 여러 우여곡절이 있었지만 ‘끝까지 김태흠답게 가라’, ‘충남은 당신 같은 사람이 필요하다’ 등 도민들 말씀에 힘을 얻어 좌고우면하지 않고 앞만 보고 걸어왔다”고 말했다.이어 “도민들 한 분 한 분과 진정성 있게 소통하며 선거운동을 펼쳐온 만큼 이러한 진심이 전달됐다면 반드시 좋은 결과가 있을 것으로 믿는다”고 강조했다.김 후보는 민선 8기 투자유치 성과와 충남 경제 발전 방향에 대해 “민선 8기 동안 유치한 49조원 규모의 투자는 현재 상당수가 실제 사업으로 진행되고 있다”며 “앞으로도 반도체와 첨단산업을 중심으로 충남 경제의 성장 동력을 더욱 강화해 나가겠다”고 설명했다.그는 TV 토론회 모두발언 통편집 논란에 대해서는 “선거법상 후보자 토론회는 녹화 여부와 관계없이 생방송과 동일하게 운영돼야 하지만, 모두발언이 통째로 빠진 것은 있을 수 없는 일”이라며 유감을 표했다.선관위의 선거벽보 누락 문제에 대해서도 “왜 우리에게만 이런 일이 발생했는지 의문이 있다”며 “선거 이후 사실관계를 면밀히 살펴보고 바로잡을 부분은 바로잡겠다”고 했다.그는 “도민 여러분의 한 표는 어떤 권력보다 강하다. 위대한 충남의 완성을 위해 저 김태흠을 선택해 달라”고 지지를 호소했다.