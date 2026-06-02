임태희, “교실에 ‘정치’ 들어오지 않게 막겠다…미래교육감 선택해달라”

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세줄 요약 임태희 경기도교육감 미래교육캠프가 안민석 후보의 교육정치 선언을 비판하며, 교실을 정치와 이념에서 완전히 분리하겠다고 강조했다. 임 후보는 학부모와 교사의 불안을 언급하며, 기초학력 회복과 아이들 미래 준비를 교육의 핵심으로 제시했다. 교육정치가 선언에 대한 강한 비판

교실 정치·이념 유입 차단 강조

기초학력 회복과 미래교육 제시

이미지 확대 임태희 경기도교육감 후보. 임 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 후보. 임 캠프 제공

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임태희 경기도교육감 미래교육캠프는 상대인 안민석 후보가 스스로 ‘교육정치가’가 되겠다고 선언한 것에 대해 “어른들의 정치적 이해관계와 낡은 이념을 신성한 교실에 끌어들이겠다는 생각은 위험천만한 발상”이라며 비판했다.그러면서 교실을 정치로부터 완벽히 분리하고, 오직 아이들의 ‘미래’에만 집중하며 아이들의 10년 뒤를 준비하겠다는 교육 철학을 거듭 강조했다.​임 후보는 “최근 도내 곳곳에서 만난 학부모님들과 선생님들은 ‘교육정치가’의 등장에 학교가 특정 노조나 단체의 이념 주입 공간으로 변질될까 봐 깊이 우려하고 계신다”면서 “정치적 논리에 따라 교육 정책이 흔들리고, 획일화된 평등을 명분으로 아이들의 잠재력이 억눌리는 상황에 대해 경기교육 가족들의 불안감이 극에 달해 있다”고 지적했다.​상대 후보의 ‘정치화’ 행보와 명확한 선을 그은 임 후보는 교육의 본질과 미래 비전을 대안으로 제시했다.임 후보는 “우리 아이들은 어른들의 낡은 이념을 덧칠할 도화지가 아니다. 교실은 어른들의 정치 이념이 아닌, 아이들의 다채로운 미래가 피어날 청정구역이어야 한다”고 목소리를 높였다. 그러면서 “우리 아이들 교실에 ‘정치’가 들어오지 않게 막겠다”고 강조했다.이어 무너진 기초학력을 바로잡고 각자의 재능과 소질을 살려, ‘360도 어디로든 뛸 수 있게’ 하겠다고 약속하며 “누군가 선거판에서 과거를 두고 다툴 때, 저는 우리 아이들의 미래만을 생각하겠다”고 다짐했다.​그는 “교육감 선거에는 정당의 기호도, 이념의 색깔도 없다. 오직 아이들을 향한 마음과 미래를 책임질 역량만 존재할 뿐”이라면서 “갈등과 분열의 정치 시대를 닫고, 우리 아이들의 실력과 인성이 피어날 수 있도록 저 임태희에게 압도적인 지지를 보내주시길 부탁드린다”고 호소했다.