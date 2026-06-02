한병도 “윤석열 등에 업은 지방권력 심판해야…대선만큼 간절”

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“무능·무책임한 지방권력을 심판해야”

“경제회복 결실 골고루 돌아가게 최선”

이미지 확대 민주당 한병도 원내대표 원내대책회의 발언 더불어민주당 한병도 원내대표가 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 민주당 한병도 원내대표 원내대책회의 발언 더불어민주당 한병도 원내대표가 2일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.

세줄 요약 한병도 더불어민주당 원내대표가 6·3 지방선거 본투표를 하루 앞두고 윤석열을 등에 업은 지방권력을 심판해야 한다고 강조했다. 그는 대선만큼 간절한 마음이라며 이재명 정부 성공을 위해 투표해달라고 호소했고, 경제 성과를 내세워 당·정·청의 국정 성과를 부각했다. 지방선거 앞두고 지방권력 심판 촉구

이재명 정부 성공 위한 투표 참여 호소

경제 성과 언급하며 국정 성과 부각

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한병도 더불어민주당 원내대표는 6·3 지방선거 본 투표일을 하루 앞둔 2일 “4년 전 윤석열을 등에 업고 나타나 지역을 망친 무능하고 무책임한 지방권력을 심판해야 한다”고 강조했다.한 원내대표는 이날 국회 원내대책회의에서 “1년 전 대선만큼이나 간절하고 절박한 심정”이라며 “이재명 정부를 반드시 성공시켜야 한다”고 밝혔다.그러면서 코스피 지수 8800선 돌파와 지난해 수출 7000억 달러 달성, 올해 1분기 경제성장률 전기 대비 1.7% 성장 등을 국정 성과로 거론했다.그는 “일 잘하는 이재명 정부와 함께 대한민국 대도약이 하나씩 준비되고 있다”며 “당·정·청은 경제 회복의 결실이 우리 국민 모두에게 골고루 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.특히 한 원내대표는 “6·3 지방선거에서 일 잘하는 이재명 정부, 유능한 민주당, 우리 경제의 대도약에 투표해달라”면서 “국민 여러분께 절실한 마음으로 호소드린다. 사전투표를 하신 분들은 가족, 친구, 지인에게 전화로 투표 참여를 호소해달라”고 당부했다.