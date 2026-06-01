장동혁보다 더 많이 뛴 나경원·안철수… 차기 당권 도전 나설까

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‘당대표급’ 지원 나선 野 인사들은

이미지 확대 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁(왼쪽 세 번째) 대표가 1일 제주 제주시 동문재래시장을 찾아 상인과 악수하고 있다.

제주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 상임선거대책위원장인 장동혁(왼쪽 세 번째) 대표가 1일 제주 제주시 동문재래시장을 찾아 상인과 악수하고 있다.

제주 연합뉴스

세줄 요약 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 중진들이 전국을 누비며 후보 지원에 총력전을 펼쳤다. 나경원 의원은 현장 유세 74회와 영상 축사 61회 등 135회를 소화했고, 안철수 의원도 50곳 이상을 돌며 보궐·광역단체장 후보를 도왔다. 선거 결과에 따라 차기 당권 구도가 흔들릴 수 있다는 관측이 나온다. 나경원·안철수, 전국 지원유세 강행군

유승민·김문수도 현장 합류, 지원 확산

지방선거 결과 따라 당권 경쟁 촉발

2026-06-02 6면

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이틀 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 결과는 제1 야당인 국민의힘의 당내 권력 지형에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 장동혁 지도부 대신에 박근혜·이명박 전 대통령이 선거운동 전면에 나선 가운데 ‘전국구급’ 의원들이 광폭 행보를 보이면서 당권 경쟁의 신호탄이 올라간 것이란 분석도 나온다.이번 선거에서 현역 의원 중에서는 나경원(5선) 의원과 안철수(4선)이 장 대표에 못지 않은 강행군을 펼쳤다. 상임공동선대위원장으로 거론됐던 두 의원에 대해선 전국 각지에서 지원 요청이 쏟아졌고 실제로 두 의원은 전국을 누비는 모습을 보였다.나 의원은 1일까지 지역구인 서울 동작구를 베이스캠프로 전국 현장 지원 74회, 영상축사 61회 등 총 135회나 ‘기호 2번’ 국민의힘 후보 지원을 소화했다. 광역단체장뿐 아니라 기초단체장 선거까지 훑으며 쏟아지는 지원 요청에 응했다.안 의원은 이날 “당의 승리를 위해 전국을 누비며 50회 이상 지원유세 및 공식 선거 일정을 소화하는 강행군을 펼쳤다”고 밝혔다. 안 의원은 이번 선거에서 박민식(부산 북구갑), 이용(경기 하남갑) 등 국회의원 보궐선거 후보는 물론 김영환(충북)·박형준(부산)·유정복(인천) 등 광역단체장 후보 명예선대위원장직을 맡았다. 뿐만 아니라 여러 공동선대위원장과 후원회장도 맡아 힘을 보탰다.또 유승민 전 의원은 국민의힘 지도부의 지원을 모두 거부한 오세훈 서울시장 후보가 유일하게 택한 구원투수다. 유 전 의원은 서울과 경기는 물론 경남 김해까지 직접 운전해 기초단체장 후보들의 지원을 이어가고 있다. 유의동 후보가 뛰고 있는 경기 평택을도 집중 지원 중이다.광역단체장 후보들의 선거사무소 개소식 초청 1순위였던 김문수 전 고용노동부 장관도 이날 경남 진주와 김해를 잇따라 찾아 유세차에 올랐다.당 안팎에서 전직 대통령은 물론 전현직 중진 의원들이 광폭 행보를 보이는 것은 지도부에 대한 후보들의 반감과 무관치 않다는 분석이 적지 않다. 이에 선거에 소극적인 지지층을 결집하기 위해 전현직 중진들이 나섰다는 것이다.이에 선거 결과에 따라서는 현장 곳곳을 누빈 중진들의 목소리가 커질 것이란 전망도 나온다. 만약 지도부 교체 요구가 분출할 경우 본격적인 당권 경쟁도 시작될 수 있다. 다만 당사자들은 이런 확대 해석에 선을 긋는 분위기다.