친명계 대거 김용남 지원유세… 조국 “단일화 끝, 1등할 것”

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여권 계파 대리전 된 평택을

세줄 요약 평택을 재선거가 친명계의 김용남 지원과 조국 후보의 단일화 종료 선언으로 여권 계파 대결 양상으로 번지고 있다. 문재인 전 대통령의 ‘좋아요’와 조 후보의 선거 뒤 연대 발언까지 더해지며, 선거 결과가 향후 민주당·혁신당 합당 논의에도 영향을 줄지 주목된다. 친명계, 김용남 후보 지원유세 대거 참여

조국 후보, 단일화 종료와 1위 자신감 표명

문재인 전 대통령 ‘좋아요’로 간접 지지

2026-06-02 6면

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진영간 단일화 없이 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거가 여권 계파 대결의 구도로 번져가고 있다. 친명(친이재명)계가 김용남 더불어민주당 후보 지원에 발벗고 나선 가운데 조국 조국혁신당 후보와는 ‘가짜 민주 후보’ 공방이 거세지며 추후 양당 합당 논의에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 보인다.민주당 김남희·송옥주·윤종군·이건태·이재강·김현정·홍기원 등 다수의 친명계 의원들은 1일 평택으로 향해 직접 유세차에 오르거나 도보로 거리 인사를 하는 등 선거운동을 지원했다. 정청래 민주당 대표가 선거 막판까지 평택을을 찾지 않으면서 김 후보에 대한 홀대론이 제기된 상황에서 친명계가 대거 지원에 나선 것이다.반면 문재인 전 대통령은 조 후보의 소셜미디어(SNS) 게시글에 ‘좋아요’를 누르며 간접적으로 지지를 표명했다. 이에 평택을 선거가 ‘뉴 이재명’의 지지를 받는 김 후보와 친문(친문재인) 세력의 지지를 받는 조 후보의 대결로 흘러 선거 이후 합당 논의에까지 파장을 끼칠 것이란 분석이 나온다.실제 조 후보는 이날 오전 집중유세를 마친 뒤 본인의 선거사무소에서 기자들과 만나 “이미 단일화는 끝이 났다고 생각하고 자력으로 1등 할 것”이라고 강조했다. 그러면서도 선거 이후 합당 논의 등에 대해선 “민주당 내부에서도 경선 때 치열하게 싸우다가도 이후로 원팀이 되는 것처럼 6월 3일 이후에 같이 연대할 것으로 보고 있다”고 말했다반면 민주당은 합당 문제에 대해 신중한 입장을 밝혔다. 조승래 민주당 사무총장은 이날 오후 국회에서 열린 기자간담회에서 “혁신당과의 통합에 대해서는 지난번에도 논쟁이 있었지만 합당을 해야 한다는 의견도 있고 신중해야 한다는 의견도 있다”라며 “현재 그런 상태에 있다는 말씀을 드린다”고만 했다.이어 조 후보의 당선 여부가 합당 논의에 영향을 미칠 수 있는지 묻는 질문에는 “조 후보의 당선 또는 낙선은 이 통합 논의와 하등 관계 없다”며 “낙선되면 안 되고, 당선되면 되고 이런 것과 관계없이 상호간 논의가 진행될 부분이지 그건 억지 주장이라 이해한다”고 덧붙였다.