정원오 광진, 오세훈 성동… 적진 핀셋공세

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서울시장 후보 사활 건 유세 전략상대 정치적 고향서 ‘심판론’ 어필
캐스팅보트 ‘한강벨트’ 총력전도
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6·3 지방선거에서 접전을 벌이고 있는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보는 공식 선거운동 기간 상대의 ‘정치적 근거지’인 광진구와 성동구를 집중 타격하며 표심 확보에 사활을 건 것으로 1일 분석됐다. 또 두 후보 모두 승부처인 ‘한강벨트’ 유세에 경쟁적으로 공을 들인 것으로 나타났다.
서울신문이 공식 선거운동 기간이 시작된 지난달 21일부터 이날까지 서울시장 후보들의 공개 일정을 전수 분석한 결과 정·오 후보는 상대의 정치적 기반을 집중 공략하는 선거 전략을 구사한 것으로 드러났다.
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엄지척
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌을 찾아 엄지를 세우며 주민들과 인사를 나누고 있다.
홍윤기 기자
홍윤기 기자
우선 정 후보의 유세 동선에서 가장 두드러진 곳은 광진구였다. 정 후보는 전체 일정 중 9.0%(89회 중 8회)를 광진구에 배치했다. 같은 기간 오 후보의 광진구 일정 비중 4.6%(108회 중 5회)보다 두 배 가까이 높은 수준이었다. 지난달 21일 0시 정 후보가 공식 선거운동의 첫발을 뗀 곳 역시 광진구에 위치한 동서울우편집중국이었다.
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주먹 불끈
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 1일 서울 중랑구 우림시장 인근에서 주먹을 쥐며 지지를 호소하고 있다.
안주영 전문기자
안주영 전문기자
광진구는 오 후보의 ‘정치적 고향’이자 뼈아픈 패배의 기억이 교차하는 지역이다. 오 후보는 2018년 국민의힘 전신인 자유한국당에서 광진을 당협위원장을 지내고 2020년 총선에 출마했다가 고민정 민주당 의원에게 밀려 낙선했다. 정 후보가 광진구를 집중 공략한 것은 오 후보의 ‘낙선 트라우마’를 자극하려는 의도가 깔렸다는 분석도 제기된다. 정 후보는 지난달 30일 광진구 자양시장에서 바닥 민심에 대해 “오 후보를 심판하겠다는 시민들의 의지가 굉장히 강하다”며 공세를 펼쳤다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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반면 오 후보는 정 후보의 정치적 기반인 성동구를 집중 공략하는 ‘맞불 작전’을 펼쳤다. 오 후보는 이 기간 성동에 6.5%(7회)의 일정을 할애해 정 후보(4.5%·4회)보다 높은 빈도로 방문했다. 오 후보는 지난달에만 두 차례 성동구 행당7구역 재개발 현장을 찾아 정 후보의 구청장 재직 시절 난맥상을 정조준했다.
세줄 요약
- 정원오·오세훈, 상대 정치적 고향 집중 공략
- 광진구·성동구서 맞불 유세로 심판론·공세 강화
- 한강벨트 승부처 겨냥한 총력전 전개
2026-06-02 1면
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