[포토] 국민의힘 노원구 유세 항의

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1일 오후 서울시 노원구 롯데백화점 노원점 앞에서 예정된 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 노원구 릴레이 순회 유세장에서 국민의힘 노원구 당원(왼쪽 붉은 점퍼)이 불공정 공천을 비롯해 지역 선거에 신경쓰지 않다가 오세훈 후보 일정에만 나타난다며 박한석 국민의힘 서울특별시당 노원구을 당협위원장(오른쪽)을 향해 달려들고 있다.뉴스1