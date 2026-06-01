충남선관위, ‘기부행위 혐의’ 배우자 등 2명 고발

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세줄 요약 충청남도선거관리위원회가 지방선거 A군수 후보의 배우자 B씨와 동생 C씨를 선거구민에게 금전을 제공한 기부행위 혐의로 검찰에 고발했다. 금전을 받은 D씨에게는 과태료가 부과될 예정이며, 선관위는 남은 기간에도 금전 선거 차단에 주력하겠다고 밝혔다. 배우자·동생의 선거구민 금전 제공 혐의 고발

금전 받은 선거구민 과태료 부과 예정

선관위, 남은 기간 금전 선거 차단 방침

이미지 확대 충남선관위 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 충남선관위 전경. 서울신문 DB

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충청남도선거관리위원회는 선거구민에게 기부행위를 한 혐의로 지방선거 A 군수 후보의 배우자와 동생을 검찰에 고발했다고 1일 밝혔다.도 선관위에 따르면 A 군수 선거 후보의 배우자인 B씨와 그의 동생 C씨는 선거구민에게 금전을 제공한 혐의를 받고 있다.선거구민 D씨는 선거에 관하여 기부행위가 제한되는 자로부터 금전을 제공받은 혐의다. 도 선관위는 금전을 제공받은 D씨에게 과태료를 부과할 예정이다.공직선거법(제113조)에 따르면 후보자의 배우자는 선거구민에게 기부행위를 할 수 없고, 114조에 따르면 후보자 배우자의 형제자매도 후보자를 위해 일체의 기부행위를 할 수 없다.이를 위반하면 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.도 선관위 관계자는 “남은 기간에도 기부나 매수행위에 대해서는 신속하게 조사와 고발로 금전 선거 차단에 주력할 방침”이라고 말했다.