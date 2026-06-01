이병학 충남교육감 후보 “조직선거 의혹, 교육 정치적 중립 무너졌다”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 이병학 충남교육감 후보가 전교조 충남지부와 현직 교육공무원의 조직적 선거 개입 의혹을 제기했다. 단톡방 캡처 262장을 공개하며 선거운동 정황을 주장했고, 관련 자료를 토대로 충남경찰청에 고발장을 제출했다고 밝혔다. 전교조·교육공무원 선거 개입 의혹 제기

SNS 단체방 325명 참여 정황 공개

캡처 262장 근거로 경찰 고발

이미지 확대 이병학 충남교육감 후보가 1일 충남도청에서 기자회견을 하고 있따. 이 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병학 충남교육감 후보가 1일 충남도청에서 기자회견을 하고 있따. 이 후보 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이병학 충남교육감 후보는 1일 전국교직원노동조합 충남지부와 현직 교육공무원들의 조직적 선거 개입 의혹을 제기하며 “정치적 중립이 심각하게 무너지고 있다”고 주장했다.이 후보는 이날 충남도청에서 기자회견을 열고 “‘충남교육 희망 만들기’라는 SNS 단체 대화방에는 약 325명이 참여하고 있었고, 현직 교육공무원과 현직·전직 전교조 출신 인사들이 다수 포함된 정황이 확인됐다”고 밝혔다.이어 “현직 전교조 충남지부장이 특정 후보 민주진보 교육감 추진위원 활동에 관여한 정황이 과연 정상인가”라며 “현직 충남교육청 장학관, 교장, 교감, 교사, 현직 전교조 간부들까지 참여한 정황이 확인되고 있다”고 주장했다.그는 ‘전화 받고 선택’, ‘하루 10명 이상 홍보’, ‘우리 모두 전파해요’ 메시지 등 단톡방 캡처본 262장을 공개하며 “수많은 게시물을 퍼 나르는 조직적 선거운동 행위가 반복적으로 이루어졌다”고 강조했다.그러면서 “설령 단체방을 삭제하거나 게시물을 없앴다 하더라도 경찰 수사를 통해 충분히 복원 가능할 것”이라며 “관련 자료를 바탕으로 충남경찰청에 고발장을 제출했다”고 했다.한편 이병도 후보는 이날 천안시청에서 반박성 기자회견을 열고 “흑색선전과 중상모략에 대해 선거가 끝난 후 준엄한 법적 조치를 취할 것”이라며 “한 점의 부끄러움도 없는 만큼 단호하게 대처하겠다”고 밝혔다.