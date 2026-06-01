與, 김부겸 지지 호소…권칠승 “샤이보수? 샤이부겸 더 많아”

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TK 연고 與의원들 “정당 아닌 인물 봐달라”

“형사 피고인 후보 대신 김부겸에 기회를”

朴 등판에 “대구 정치 후퇴시키는 퇴행적”

이미지 확대 대구 경북 출신 민주당 의원들. 김부겸 지지 호소 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 캠프 권칠승 공동선대위원장을 비롯한 대구 경북 출신 의원들이 1일 국회 소통관에서 김부겸 후보 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 민주당 이재정·임미애·권칠승 의원, 수어통역사, 한정애 정책위의장, 박해철 의원. 닫기 이미지 확대 보기 대구 경북 출신 민주당 의원들. 김부겸 지지 호소 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 캠프 권칠승 공동선대위원장을 비롯한 대구 경북 출신 의원들이 1일 국회 소통관에서 김부겸 후보 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 민주당 이재정·임미애·권칠승 의원, 수어통역사, 한정애 정책위의장, 박해철 의원.

이미지 확대 ‘벽치기’ 김부겸·‘맞대면’ 추경호 더불어민주당 김부겸 (왼쪽) 대구시장 후보와 국민의힘 추경호(오른쪽) 대구시장 후보가 1일 대구 아파트단지와 반야월시장에서 각각 유세하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ‘벽치기’ 김부겸·‘맞대면’ 추경호 더불어민주당 김부겸 (왼쪽) 대구시장 후보와 국민의힘 추경호(오른쪽) 대구시장 후보가 1일 대구 아파트단지와 반야월시장에서 각각 유세하고 있다.

이미지 확대 김부겸 지지 호소하는 대구 경북 출신 민주당 의원들 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 캠프 권칠승 공동선대위원장(왼쪽 두 번째)을 비롯한 대구 경북 출신 의원들이 1일 국회 소통관에서 김부겸 후보 지지를 호소한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 임미애, 권칠승, 한정애, 박해철, 이재정 의원. 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 지지 호소하는 대구 경북 출신 민주당 의원들 더불어민주당 김부겸 대구시장 후보 캠프 권칠승 공동선대위원장(왼쪽 두 번째)을 비롯한 대구 경북 출신 의원들이 1일 국회 소통관에서 김부겸 후보 지지를 호소한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽부터 임미애, 권칠승, 한정애, 박해철, 이재정 의원.

세줄 요약 대구·경북 연고 민주당 의원들이 국회 기자회견을 열고 김부겸 대구시장 후보 지지를 호소했다. 정당이 아니라 인물을 봐달라며 대구 경제 회복과 미래를 위해 마지막 기회를 달라고 했다. 권칠승 의원은 샤이보수보다 샤이부겸이 더 많을 수 있다고 말했다. TK 연고 민주당 의원들, 김부겸 지지 호소

정당보다 인물·대구 미래를 봐달라 강조

권칠승, 샤이보수보다 샤이부겸 더 많다 언급

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대구·경북(TK)에 연고가 있는 더불어민주당 의원들은 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 “이번만큼은 정당이 아니라 인물을 봐달라”며 김부겸 대구시장 후보 지지를 호소했다.이들 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “이념이 아니라 대구의 미래를 봐달라”며 “오직 대구 발전을 위해 헌신할 준비가 돼 있는 김 후보에게 대구를 위해 일할 마지막 기회를 주시기를 간절히 청한다”고 밝혔다.기자회견에는 한정애 정책위의장과 권칠승·이재정·임미애·박해철 의원과 장윤미 대변인이 참여했다.공동선대위원장인 권 의원은 “이번 선거의 본질은 너무나도 명확하다”며 “낡은 진영 논리나 맹목적인 정당 투표가 아니다. 무너질 대로 무너진 대구 경제를 회복시킬 것인가 아니면 더 깊은 침체의 수렁 속으로 빠져들 것인가를 선택하는 선거”라고 강조했다.임 의원은 “30년이라는 긴 시간 동안 국민의힘과 그 전신 정당들은 대구에서 사실상 아무런 견제와 경쟁 없이 정치적 독점을 누려 왔다”며 “33년째 1인당 지역내총생산(GRDP) 전국 최하위, 꼴찌라는 불명예스러운 꼬리표가 언제나 대구의 이름 뒤에 붙어 다닌다”고 지적했다.그러면서 “지금 대구 경제는 혼수상태라 해도 과언이 아니다”라며 “언제까지 이 참담한 현실을 ‘우리가 남이가’라는 말 한마디로 덮고 가야 하나. 대구는 더 이상 특정 정당의 ‘안방’이나 ‘보수의 심장’이라는 왜곡된 좁은 틀에 갇혀 있어서는 안 된다”고 주장했다.추경호 국민의힘 대구시장 후보에 대해서는 “지난 30년간 대구 경제를 망쳐온 독점 정당을 대변하는 인물일 뿐만 아니라, ‘내란중요임무종사’라는 무거운 혐의로 기소되어 법정 심판대에 올라 있는 상태”라고 비판했다.임 의원은 “대구 경제를 되살리기 위해, 대구의 산적한 현안을 해결하고, 중앙정부를 설득해야 할 대구시장이 일주일이 멀다 하고 서울중앙지법 형사 법정 피고인석에 앉아 재판받으러 다녀야 할지도 모른다”며 “그런 사람이 어떻게 대구의 행정과 예산을 제대로 챙기고, 대구 시민들의 목소리를 대변할 수 있겠냐”고 꼬집었다.한 정책위의장은 김 후보에 대해 “그는 진영을 넘어, 오직 지역 발전과 국민 통합을 위해 자신의 정치 인생을 바쳐온 사람”이라며 “김 후보는 집권 여당의 압도적 지원 아래 대구를 위해 일할 준비가 되어 있는 사람”이라고 강조했다.이어 “법정에 갈 일도 없고, 오직 대구 시민의 삶의 터전을 누비고, 예산 확보를 위해 국회와 정부 부처를 밤낮없이 뛰어다니며 대통령과도 소통할 수 있는 유일한 후보”라며 “김부겸은 군 공항을 옮겨 대기업을 유치하고, 대구의 아들·딸이 고향을 떠나지 않고도 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리를 만들 것”이라고 덧붙였다.박 의원은 “조만간 재판받아야 하는 형사 피고인 후보 대신, 오직 대구 시민만을 바라보고 밤낮으로 일할 준비가 된 능력 있는 진짜 일꾼 김부겸을 선택해달라”고 대구 시민들의 지지를 호소했다.권 의원은 기자회견 후 기자들과 만나 대구 지역 분위기에 대해 “현장 분위기는 수도권에 민주당이 가장 우세한 지역보다도 더 좋은 분위기”라면서도 “대구 정치 지형상 끝까지 최선을 다하고 뚜껑을 열어봐야 안다”고 답했다. 그러면서 “‘샤이 보수’도 있고 ‘샤이 부겸’도 있다고 하는데 샤이 부겸이 더 많은 것 같다”고 전했다.박근혜 전 대통령의 대구 지원 유세에 대해선 “선거 판세에 영향을 준다고 보지 않는다”면서도 “다만 대구 정치를 후퇴시키는 퇴행적인 것이다. 대구 시민들이 현명한 판단해주실 것이라고 믿는다”고 했다.