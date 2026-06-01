정청래 “모든 후보 유세 중단”…국힘 “차분한 선거운동” 지시

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한화에어로 대전공장 화재사고 여파

민주당 “모든 조치에 최선 다할 것”

국힘 “상식 어긋나는 언행 유의”

이미지 확대 민주당 천안 현장 중앙선대위 회의 참석한 정청래 위원장 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에 참석해 원고를 보며 생각에 잠겨 있다. 2026.6.1 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 민주당 천안 현장 중앙선대위 회의 참석한 정청래 위원장 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에 참석해 원고를 보며 생각에 잠겨 있다. 2026.6.1 연합뉴스

이미지 확대 제주동문시장 찾아 지지호소하는 장동혁 장동혁 국민의힘 대표가 1일 오전 제주시 동문재래시장을 찾아 당원들과 이동하고 있다. 2026.06.01 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 제주동문시장 찾아 지지호소하는 장동혁 장동혁 국민의힘 대표가 1일 오전 제주시 동문재래시장을 찾아 당원들과 이동하고 있다. 2026.06.01 뉴시스

세줄 요약 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발로 6명이 숨지고 2명이 중상을 입자, 정청래 민주당 총괄위원장은 전국 후보 유세 중단을 긴급 지시했다. 국민의힘도 로고송과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라고 당부하며 일정을 조정했다. 대전 공장 폭발로 6명 사망, 2명 중상 발생

민주당, 전국 후보 유세 중단과 율동 금지 지시

국민의힘, 로고송 자제와 차분한 선거운동 주문

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6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 한화에어로스페이스 대전공장에서 발생한 폭발 사고로 6명이 숨지는 등 인명피해가 발생하자 정계가 ‘선거운동 중단’ 또는 ‘자제’령을 내렸다.정청래 더불어민주당 총괄 상임선거대책위원장은 이날 전국 모든 후보에게 유세를 중단할 것을 지시했다.민주당은 언론 공지를 통해 “정 대표는 대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해서 전국의 더불어민주당 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동 금지는 물론 전국의 모든 후보들에게 유세 중단을 긴급 지시했다”고 전했다.앞서 정 대표는 자신의 소셜미디어(SNS)에서 “제발 큰 피해가 없었으면 좋겠다”면서 “관계당국에서 신속하게 구조와 진화를 위해 최선을 다해주시기 바란다”고 당부했다.이어 충북 괴산군의 한 유세 현장에서는 “화마와 싸우고 있는 안에 계신 분들, 소방당국 관계자들이 지금 사투를 벌이고 있는 상황”이라며 “큰 피해가 없기를 기도해주시고 화마와 싸우고 있는 소방당국 관계자들을 위해 안전도 빌어달라”고 호소했다.강준현 수석대변인은 이날 서면브리핑에서 “무엇보다 국민 안전이 최우선”이라며 “민주당은 국민 생명과 안전의 확보, 사고의 원활한 수습과 진위 파악 등 할 수 있는 모든 조치에 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이번 사고와 관련해 모든 후보와 선거 캠프에 “로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 하라”고 지시했다.이날 제주를 찾아 유세를 해왔던 장 위원장은 사고 소식을 듣고 남은 일정을 모두 취소하고 서울로 이동했다.장 위원장은 SNS에서 “폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다”면서 “정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해달라. 국민의힘도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.송언석 공동선거대책위원장도 “대전 지역 후보자들과 선대위는 현장 상황 파악에 만전을 기해달라”면서 “국민 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의해달라”고 당부했다.앞서 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다.당국에 따르면 이번 폭발 사고로 6명이 숨지고 2명이 중상을 당한 것으로 확인됐다. 현장에 있던 나머지 1명은 대피한 것으로 소방 당국은 파악하고 있다.경찰과 소방당국은 공장 1층에서 원인을 알 수 없는 폭발이 일어나 화재로 번진 것으로 추정하고 있다. 당국은 불길을 완전히 잡는 대로 구체적인 사고 원인을 조사할 방침이다.