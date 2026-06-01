정명근, 어르신 무상급식·공공 화장실 무료 생리대 비치

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세줄 요약 정명근 화성특례시장 후보가 동탄 유세에서 80세 이상부터 단계적으로 어르신 무상급식을 도입하고, 공공화장실에 생리대를 무료 비치하겠다고 밝혔다. 취임 100일 이내 완성도 약속했다. 어르신 무상급식 단계적 도입 공약

공공화장실 무료 생리대 비치 약속

취임 100일 내 공약 완성 강조

이미지 확대 정명근 민주당 화성시장 후보. 정명근 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 정명근 민주당 화성시장 후보. 정명근 캠프 제공

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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 ‘어르신 무상급식과 공공화장실 무료 생리대 비치’를 공약했다.정 후보는 31일 동탄 합동유세에서 “내 삶이 바뀌고 있다는 것을 속도감 있게 느낄 수 있도록 이재명 대통령, 추미애 도지사 후보, 그리고 시의원 도의원 등과 손을 맞잡고 시민 삶의 변화를 이끌어 내겠다”며 이같이 밝혔다.정 후보는 “학생들에게 무상급식을 제공하듯이 앞으로 80세 이상부터 단계적으로 75세까지 순차적으로 ‘화성형 어르신 무상급식’을 도입하겠다”면서 “어르신의 건강 향상 및 고독사 예방, 지역농산물 소비 등을 위한 무상급식으로 따뜻한 복지를 실현해 나가겠다”고 약속했다.이어 “여성의 기본권 보장을 위해 소득수준에 상관없이 생리대가 필요한 모든 여성에게 지원할 수 있도록 공공화장실에 생리대를 무료 비치하겠다”면서 “이를 사회적 기업이 전담 추진하고, 취임 100일 이내에 공약을 완성하겠다”고 강조했다.그는 “화성시가 전국의 모든 도시가 부러워하고, 이사 오고 싶고, 살고 싶고, 화성에 사는 것이 자랑스럽다고 느낄 수 있도록 지역 주민들과 끊임없이 소통하고 경청하고 있다”며 동탄~청주공항철도(수도권 내륙선) 건설, 보타닉 가든, 제2의 예술의 전당, M버스 확대, 광역·공항버스 노선 확대, GTX-A 노선 적기 개통 등을 공약으로 내놨다.