국민의힘, 한화에어로 사고에 로고송·율동 선거운동 중단

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한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고

장동혁 “정부, 인명 구조와 사고 수습 만전”

송언석 “전국 후보자들, 관심과 걱정 모아 달라”

이미지 확대 현장 이동하는 소방 차량 1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 화재가 발생 소방 차량이 화재 현장으로 이동하고 있다. 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다. 대전 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 현장 이동하는 소방 차량 1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 화재가 발생 소방 차량이 화재 현장으로 이동하고 있다. 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다. 대전 뉴스1

세줄 요약 국민의힘은 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 직후 6·3 지방선거와 재보궐선거 후보, 캠프에 로고송 사용과 율동 자제를 긴급 지시했다. 장동혁 대표는 차분한 선거운동을 주문했고, 정부와 당국에는 인명 구조와 사고 수습에 총력을 요청했다. 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 발생

국민의힘, 로고송·율동 중단 긴급 지시

정부·당국에 인명 구조와 수습 총력 요청

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국민의힘은 1일 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고에 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 후보와 캠프에 로고송 사용과 율동을 자제하라고 긴급 지시했다.장동혁 국민의힘 대표는 사고 직후 전국에 차분한 선거 운동 진행 등을 긴급 지시했다. 이와 함께 국민의힘은 “정부와 관계 당국이 가용한 역량을 총동원해 인명 구조와 사고 수습에 만전을 기할 것을 요청한다”고 밝혔다.송언석 국민의힘 원내대표도 “소방 당국은 인명 피해 최소화를 최우선시해 적극 대응해주시길 바란다”고 당부했다.이와 함께 송 원내대표는 “대전 지역의 후보자들과 선대위는 현장 상황 파악에 만전을 기해 달라”라며 “아울러 전국의 모든 지방선거 후보자와 각급 선대위는 대전 사고의 인명피해가 최소화할 수 있도록 함께 관심과 걱정을 모아주시고, 국민의 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의할 것을 강력히 당부드린다”고 덧붙였다.이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 발생해 소방 당국이 진화 작업을 진행 중이다. 경찰과 소방 당국에 따르면 현재까지 폭발 사고로 4명이 사망하고, 2명이 화상을 입은 것으로 파악됐다.