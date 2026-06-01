임태희, “교육의 기본은 인성…인성교육 토대 위에 민주시민도 있다”

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세줄 요약 임태희 경기도교육감 후보는 경기교육의 우선 철학으로 인성교육을 내세우며, 민주시민교육은 그 위에서 가능하다고 밝혔다. AI 시대에도 변하지 않는 기본 가치는 사람을 존중하는 인성이라며, 학생을 바른 인재로 키우고 교실의 존중 문화를 만들겠다고 약속했다. 인성교육 우선 철학 제시

민주시민교육은 토대 위에 가능

AI 시대에도 기본 인성 강조

이미지 확대 임태희 경기도교육감 후보. 임태희 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 후보. 임태희 캠프 제공

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임태희 경기도교육감 후보가 자신의 핵심 교육 철학인 ‘인성교육’의 중요성을 거듭 강조했다.임 후보는 상대인 안민석 후보가 과거의 ‘민주시민교육’으로 회귀하려 하는 점을 지적하며, “경기교육 현장에서 가장 우선시돼야 할 철학은 다름 아닌 ‘인성교육’이다”고 밝혔다.이어 “기초 공사 없는 집이 모래성인 것처럼 인성이 결여된 민주시민교육은 공허할 뿐”이라면서 “올바른 인성교육이 제대로 자리 잡힌다면, 그 튼튼한 토대 위에서 타인을 존중하는 민주시민의 자질은 자연스럽게 길러진다”고 덧붙였다.그러면서 다가오는 미래 사회의 변화상을 언급하며 인성의 가치를 부각했다.그는 “급변하는 미래 AI 시대가 도래하더라도, 사람과 사람을 연결하는 ‘기본 인성’의 가치만큼은 절대 바뀌지 않는다”면서 “우리 아이들을 특정 이념이나 정치적 외풍으로부터 철저히 막아내고, 바른 인성을 갖춘 인재로 키우겠다”고 약속했다.임 후보는 “올바른 인성을 갖춘 학생들을 길러내는 토대가 갖춰지면 선생님들의 어려움도 상당 부분 해결될 것”이라면서 “건강한 학교, ‘선생님은 존경받고, 학생은 존중받는’ 교실을 반드시 만들겠다”고 밝혔다.