송영길 “김관영 민주당 사람” 옹호… 이원택 “해당 행위” 金 “도민 마음”

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세줄 요약 전북지사 선거에서 송영길 후보가 김관영 후보를 “민주당 사람”이라고 말해 논란이 커졌다. 이원택 캠프는 당의 원칙과 민주주의 질서를 훼손하는 해당 행위라고 비판했고, 김관영 캠프는 전북 도민의 마음을 담은 발언이라고 옹호했다. 송영길, 김관영을 민주당 사람이라 옹호

이원택 캠프, 심각한 해당 행위라 반발

김관영 캠프, 전북 도민의 마음이라 맞대응

2026-06-01 6면

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더불어민주당과 무소속 후보 간 격전이 벌어진 전북지사 선거에서는 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보의 “(김관영 무소속 후보도) 민주당 사람” 발언이 도마에 올랐다. 이원택 민주당 후보 캠프는 “심각한 해당 행위”라며 즉각 반발한 반면, 김 후보 캠프는 “전북 도민의 마음”이라고 옹호했다.송 후보는 지난 30일 한 유튜브 채널에서 “김관영 지사 제명 결정 과정이 전북도민의 분노를 불러왔다”며 “심판과 평가는 정치권이 아니라 도민들에게 맡겨야 한다”고 주장했다. 특히 송 후보는 “(김 후보는) 이재명 대통령이 선택한 뛰어난 인물이고 결국 민주당 사람”이라고 말했다. 송 후보는 그간 여러 차례 김 후보 제명 결정의 부당성을 공개적으로 제기한 바 있다.각 캠프는 민감하게 반응했다. 이 후보 선대위는 논평을 내고 “단순 의견 표명을 넘어 당의 원칙과 민주주의 질서를 훼손하는 심각한 해당 행위에 해당한다”고 송 후보를 비판했다.그러자 김 후보 선대위도 입장문을 내고 “송 후보가 ‘당의 불공정한 결정에 대해 도민들이 분노하고 있다. 도민의 심판과 평가에 맡겨야 한다’고 한 말은 전북도민의 마음이 담겨 있는 것”이라고 했다.당 지도부는 진화에 나섰다. 조승래 민주당 사무총장은 31일 국회 기자간담회에서 “송 후보가 그동안 당을 떠나 있어서 당이 돌아가는 사정을 잘 모르시는 것 같다”며 “저간의 사정들을 확인하고 말씀했으면 좋겠다”고 지적했다.