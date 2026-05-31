추미애 “내란 극복” 양향자 “비리 근절”

구글에서 서울신문 먼저 보기

조응천 “추, 따라쟁이… 양, 與 뻐꾸기”

세줄 요약 6·3 경기지사 선거를 앞두고 추미애·양향자·조응천 후보가 마지막 주말 유세에 총력전을 펼쳤다. 추미애는 시장과 거점 유세에서 내란 극복을 강조했고, 양향자는 경기 북부를 돌며 비리 근절을 내세웠다. 조응천은 두 후보를 함께 비판하며 기호 4번을 부각했다. 경기지사 후보들, 마지막 주말 총력 유세

추미애, 시장·거점 돌며 내란 극복 강조

양향자·조응천, 비리 비판과 기호 부각

2026-06-01 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 경기지사 여야 후보들은 본투표를 앞둔 마지막 주말 기초단체장 후보들과 합동 유세 등을 진행하며 막판 세몰이에 집중했다.추미애 더불어민주당 후보는 31일 용인 중앙시장과 의왕 도깨비시장을 방문해 바닥 민심을 훑은 뒤 과천 지식정보타운, 하남 미사역 등에서 거점 유세를 했다.추 후보는 용인 중앙시장 유세 뒤 기자들과 만나 역대급 사전투표율에 대해 “내란을 극복해내라는 (국민들의) 주문”이라며 “우리 국민들의 단호한 연대의식이 아닌가 생각한다”고 말했다. 추 후보는 전날에는 정명근 화성시장 후보, 이재준 수원시장 후보 등과 합동 유세를 진행했다.양향자 국민의힘 후보는 이날 고양 일산호수공원, 파주 금릉역 중앙광장 등 경기 북부 지역을 찾아 막판 세몰이에 나섰다. 양 후보는 또 경기도당에서 기자회견을 열고 “민주당이 경기도를 특권과 비리 정치의 피난처로 만들고 있다”고 비판했다. 민주당 경기도당이 잇따라 성명을 내고 국민의힘 후보들의 비위 의혹을 제기하자 양 후보가 맞대응에 나선 것이다.조응천 개혁신당 후보는 수원 행궁 인근 ‘행리단길’에서 유세전을 펼친 뒤 오산 오색시장과 화성 동탄호수공원에서 지지를 호소했다.조 후보는 유세 중 추 후보를 향해선 “이재명 대통령 모델을 답습해 대권 발판으로 삼으려는 따라쟁이”라고 비판했고, 양 후보를 두고는 “국민의힘 둥지에 알을 낳은 민주당 DNA 뻐꾸기”라고 지적하며 ‘기호 4번’을 강조했다.