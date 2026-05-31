하정우 “떴다방 정치 사절” 박민식 “100시간 무박 유세” 한동훈 “투표로 바꿔야”

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부산 북구갑 마지막 주말도 난타전

세줄 요약 부산 북구갑 국회의원 보궐선거가 본투표를 앞두고 하정우, 박민식, 한동훈 3파전으로 과열됐다. 사전투표율은 25.57%로 전국 평균을 웃돌았다. 하정우는 주민 폭행 논란을 고리로 한 후보를 비판했고, 박민식은 100시간 무박 유세로 승부를 걸었으며, 한동훈은 투표로 세상을 바꿔야 한다며 지지층 결집을 호소했다. 사전투표율 25.57%, 북구갑 관심도 상승

하정우, 주민 폭행 논란·떴다방 정치 비판

박민식 무박 유세, 한동훈 투표 호소

2026-06-01 5면

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3파전 구도로 치러지는 부산 북구갑 국회의원 보궐선거는 본투표 전 마지막 주말까지 세 후보가 서로 치열한 공격을 주고 받는 혼전을 거듭했다. 북구갑은 지난 29~30일 진행된 사전투표에서 전국 평균을 웃도는 25.57%의 사전투표율을 보이며 유권자들의 높은 관심도를 증명했다.하정우 더불어민주당 후보는 31일 북구 ‘방방곡곡 순회 유세’와 덕천동 거리 인사를 이어가며 바닥 민심을 훑었다. 하 후보는 “주변 지인들에게 하루 전화 3통이 필요하다”며 지지층 결집을 호소했다.하 후보는 전날에는 페이스북을 통해 한동훈 무소속 후보 지지자와 지역 주민 간 충돌 영상을 공개하며 “북구 주민 폭행 사태, 한 후보가 답하라”며 “우리 북구에 떴다방식 정치는 절대 사절”이라고 날을 세웠다. 그는 “주권자인 주민을 향한 폭력은 민주주의에 대한 도전”이라고도 했다.박민식 국민의힘 후보는 사전투표일인 지난 29일부터 선거일까지 ‘100시간 무박 유세’를 진행하고 있다. 박 후보는 “제가 사용할 수 있는 시간, 체력 모든 것을 동원해서 몸이 부서지더라도 북구를 지키고 반드시 승리하기 위해 최선을 다하겠다”고 했다. 박 후보는 이날 부산을 방문한 이명박 전 대통령과의 식사 자리에도 참석했다. 이 전 대통령은 “끝까지 싸워라. 선한 사람이 나쁜 사람하고 싸우면, 이겨야지. 반드시 이길 것”이라고 말했다고 박 후보 측은 전했다.한 후보는 전날에 이어 이날도 덕천동 집중 유세를 이어가며 정권심판론을 고리로 한 보수 지지층 결집을 호소했다. 한 후보는 페이스북을 통해 “바람으로는 세상을 바꾸지 못한다”며 “투표로만 세상을 바꿀 수 있다”고 했다.한 후보는 하 후보가 업스테이지 주식 보유 의혹을 제기하는 한 유튜버와 말다툼을 벌이는 영상을 올리며 “국민을 대하는 태도 차이”라고 꼬집기도 했다. 한 후보는 이재명 대통령을 겨냥하는 소셜미디어 메시지를 연달아 올리면서 “최악의 저질 정치”라고도 비판했다.