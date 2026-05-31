장동혁은 격전지 서울로… MB·박근혜는 영남 동시 출격

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국힘, 주말 서울·TK·PK 집중 공략

이미지 확대 부산서 대표 MB맨 지원 나선 이명박 전 대통령 이명박 전 대통령이 31일 박형준(가운데) 국민의힘 부산시장 후보와 함께 찾은 부산 해운대시장 유세 현장에서 몰려든 시민들과 반갑게 인사하고 있다. 왼쪽은 김미애 국민의힘 의원.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산서 대표 MB맨 지원 나선 이명박 전 대통령 이명박 전 대통령이 31일 박형준(가운데) 국민의힘 부산시장 후보와 함께 찾은 부산 해운대시장 유세 현장에서 몰려든 시민들과 반갑게 인사하고 있다. 왼쪽은 김미애 국민의힘 의원.

부산 연합뉴스

세줄 요약 국민의힘이 6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 주말에 서울과 영남을 동시 공략했다. 장동혁 대표는 특정 후보 대신 서울 곳곳에서 투표 참여를 독려했고, 송언석 원내대표 등은 이재명 대통령의 사전투표지 공개를 비판했다. 이명박 전 대통령은 부산에서 박형준 후보를, 박근혜 전 대통령은 대구 서문시장에서 추경호 후보를 지원했다. 서울·영남 동시 공략, 막판 총력전 전개

장동혁, 특정 후보 대신 투표 독려 캠페인

MB·박근혜, 부산·대구서 보수 결집 호소

2026-06-01 5면

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6·3 지방선거 공식 선거운동 마지막 주말인 31일 국민의힘은 최대 격전지 서울과 영남을 집중 공략했다. 장동혁 대표는 서울에서 투표 독려 지원에 나섰고, 이명박 전 대통령은 부산, 박근혜 전 대통령은 대구에서 보수 대결집을 호소했다.오세훈 서울시장 후보를 포함한 수도권 후보들과 ‘전략적 역할 분담’ 기조를 유지하고 있는 장 대표는 이날 특정 후보 지원이 아닌 서울 지역 ‘투표 독려 캠페인’에 나섰다. 장 대표는 마포구 홍대입구역, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 본진인 성동구 성수동, 이어 강남역 일대에서 대국민 투표 참여 호소에 나섰다. 스타벅스 ‘5·18탱크데이’ 논란을 “특정 기업을 희생양 삼은 국민 선동이자 공포정치”로 규정해온 장 대표는 ‘커피 한잔의 자유’라는 글귀가 쓰인 앞치마를 입고 홍대입구역 앞에서 “커피 한 잔의 자유, 6월 3일 기호 2번 국민의힘으로 투표해주십쇼”라며 지지를 호소했다.이날 오전 유정복 인천시장 후보 지원에 나섰던 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장도 오후에는 서울 유세 지원에 나섰다. 다만 이들도 오 시장 유세 일정에는 합류하지 않고 중구 신중앙시장에서 오 시장과 국민의힘 구청장 후보들의 지지를 당부하며 민주당 후보들을 강하게 비판했다. 송 원내대표는 전날 이재명 대통령의 사전투표지 공개를 거론하며 “이 대통령은 자기가 대한민국 헌법이나 법률보다도 더 위에 있는 사람으로 착각하는 것 같다”며 “권력에 취해 자신이 왕인줄 아는 권력자는 반드시 심판해야 한다”고 했다.예측불허 접전이 펼쳐지는 부산시장 선거 지원에는 이 전 대통령이 나섰다. 박형준 후보는 청와대 정무수석을 지낸 대표 MB맨이다. 이 전 대통령은 선거 지원은 지난 15일 오 후보와 청계천을 걸은 뒤 두 번째다. 그는 해운대에서 “말로 하는 정치인이 필요한 것이 아니고 정말 일하는 시장 뽑아야 부산이 발전할 수 있다”며 박 후보 지지를 호소했다.전국을 누비는 강행군을 소화 중인 박 전 대통령은 이른바 ‘박근혜 시장’으로 불리는 대구 서문시장을 찾았다. 박 전 대통령은 “대구를 보수의 상징이라고 그러지 않나. 저는 그중에서도 이 서문시장이야말로 보수의 상징적인 곳이라고 생각한다”며 대결집을 호소했다. 또 “대구 경제가 어려워서 여러분들이 많이 힘들어하시는 것을 잘 알고 있다”며 “압도적 지지를 보내주시면 추경호 후보가 여러분께 보답할 것”이라고 말했다.