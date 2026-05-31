평택을 범여권 신경전 격화… 민주·혁신 서로 “가짜 후보”

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진보진영 대표성 놓고 설전

이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

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이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

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이미지 확대 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 국민의힘 유의동 후보가 31일 경기도 평택시 팽성읍 한 초등학교 총동문회 운동회에서 참석자들과 인사하고 있다. 2026.5.31

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세줄 요약 경기 평택을 재선거에서 더불어민주당과 조국혁신당이 서로를 가짜 후보라고 몰아세우며 진보 진영 대표성을 놓고 설전을 이어갔다. 후보 단일화가 무산된 가운데 국민의힘까지 가세해 다자 구도로 치러지며, 사전투표율이 낮아 관심 저하 우려도 나왔다. 민주당·혁신당, 평택을서 가짜 후보 공방 격화

진보 진영 대표성 놓고 서로 위장 취업자 비난

단일화 무산 속 다자 구도, 사전투표율 저조 지적

2026-06-01 4면

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6·3 지방선거와 함께 열리는 경기 평택을 국회의원 재선거에서 범여권 표심을 두고 경쟁 중인 더불어민주당과 조국혁신당 간 설전의 수위가 점차 높아지는 모양새다. 양측은 상대 후보를 ‘가짜 후보’라고 깎아내리며 자당 후보가 진보 진영의 대표 주자라는 점을 부각하고 나섰다.조국 혁신당 후보는 31일 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 “어제 민주당의 평택을 후보와 일부 지도부는 더 크고 더 단단해지는 민주개혁 진영을 만드는 일에 반대했다”며 “대의를 버리고 자기 정치에만 골몰한 소리(小利)의 정치”라고 비판했다. 또 조 후보는 “평택시민과 민주개혁 진영 국민의 바람과는 정반대로 가는 행태”라고 지적했다.혁신당 상임선대위원장인 서왕진 원내대표는 이날 김용남 민주당 후보가 보수 진영의 임태희 경기도교육감 후보 측 선거 운동원과 함께 찍은 사진을 거론하며 “보수 본색 민주당 위장 취업자”라고 지적했다.민주당 총괄선대본부장인 조승래 사무총장은 이날 기자간담회에서 “민주진보 진영의 대표라고 하는데 누가 대표를 해줬냐”라며 “가면을 벗고 조국혁신당의 이름으로 승부하시기 바란다”고 날을 세웠다. 조 사무총장은 전날 김 후보 캠프에서 현장 본부장단 회의를 열면서도 조 후보를 겨냥해 “가짜 민주당 후보가 마치 진짜인 것처럼 사람들을 현혹하고 있다”고 공세를 펼쳤다.유의동 국민의힘 후보는 부용초 총동문회 운동회 참석 후 두 사람을 “부하직원의 정강이를 구둣발로 걷어차고 차명으로 고리 대부업체를 운영한 의혹이 있는 후보, 자기 자식 좋은 대학 보내려고 남의 자식 피눈물 흘리게 한 입시 비리를 저지르고 감옥에 갔다 온 후보”라며 “나쁜 사람들이 착한 사람들보다 더 잘 사는 세상은 막아야 한다”고 했다.이번 평택을 재선거는 진영 간 후보 단일화가 사실상 무산되면서 다자 구도로 굳어지게 됐다. 이에 각 후보들은 진영 안팎을 넘나들며 감정 섞인 공방을 이어가고 있다. 다만 해당 지역의 사전투표율(18.39%)이 전국 평균보다 낮게 나오면서 관심도가 떨어지는 것이 아니냐는 지적도 나왔다.