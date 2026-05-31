격전지 사전투표 결집… 전북·대구 확 늘었다

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23.51% 역대 지선 최고치

이미지 확대 이틀 남은 지방선거 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 더불어민주당 선거운동원들이 충남 금산군 금산약초시장 앞에서 ‘기호 1번’을 상징하는 따봉 포즈를 취하며 유세하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 국민의힘 선거운동원이 서울 마포구 홍대입구역에서 손바닥에 적힌 ‘기호 2번’을 내보이며 지지를 호소하는 모습.

금산·서울 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이틀 남은 지방선거 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 더불어민주당 선거운동원들이 충남 금산군 금산약초시장 앞에서 ‘기호 1번’을 상징하는 따봉 포즈를 취하며 유세하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 같은 날 국민의힘 선거운동원이 서울 마포구 홍대입구역에서 손바닥에 적힌 ‘기호 2번’을 내보이며 지지를 호소하는 모습.

금산·서울 뉴스1

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세줄 요약 6·3 지방선거 사전투표율이 23.51%로 역대 최고치를 기록했다. 전북, 대구, 경남 등 격전지의 상승폭이 컸고, 적극 투표층이 지지 후보에 힘을 싣는 흐름이 투표율을 끌어올렸다는 분석이 나왔다. 여야는 이를 두고 서로 다른 정치적 의미를 부여했다. 사전투표율 23.51%, 지방선거 역대 최고치 기록

전북·대구·경남 등 격전지 투표율 상승 두드러짐

여야, 심판론과 견제론으로 엇갈린 해석 제시

2026-06-01 1면

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6·3 지방선거 사전투표율이 지방선거 기준 역대 최고치인 23.51%를 기록한 가운데 전북과 대구·경남 등 여야가 꼽은 격전지의 투표율 상승세가 두드러진 것으로 31일 파악됐다. 적극 투표층이 일제히 투표장을 찾아 ‘지지 후보 힘 싣기’에 나선 것이 투표율을 끌어올린 배경으로 풀이된다.중앙선거관리위원회는 지난 29~30일 진행된 사전투표 결과 투표율이 23.51% (유권자 1049만 8411명)로 집계됐다고 밝혔다. 전남이 38.95%로 가장 높았고 대구가 18.65%로 가장 낮았다. 서울은 23.84%를 기록했다.특히 경북(-0.77% 포인트)을 제외한 나머지 시도는 모두 4년 전 지선에 비해 투표율이 올랐다. 국회의원 재보궐 선거 사전투표율은 24.12%를 기록했다.승부처일수록 투표 열기는 뚜렷하게 감지됐다. 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 맞붙는 대구의 사전투표율은 4년 전보다 3.85% 포인트 상승했다. 김 후보가 첫 번째 대구시장 도전에 나섰던 2014년 지선(8.0%) 때와 비교하면 10% 포인트 넘게 올랐다.김경수 민주당 후보와 박완수 국민의힘 후보의 전현직 지사 대결이 펼쳐진 경남(24.64%)에서도 3.05% 포인트 올랐다. 울산(+2.81% 포인트), 부산(+2.70% 포인트), 서울(+2.64% 포인트)도 직전 지방선거보다 높은 투표율을 기록했다.민주당 강세 지역인 전북에선 사전투표율(35.05%)이 4년 전보다 10.64% 포인트 올라 전국에서 가장 큰 상승폭을 보였다. 이원택 민주당 후보와 김관영 무소속 후보의 박빙 승부가 사전투표율 상승에도 영향을 끼친 것이란 분석이 나온다.이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 “과거 전북은 경쟁이 치열한 경우가 많지 않았지만 격전지로 부상하며 각자 지지층에서 적극 투표에 나선 것”이라고 말했다.역대 최고 사전투표율을 두고 여야의 해석은 크게 엇갈렸다. 민주당은 ‘내란세력 심판론’에 힘이 실린 것이란 분석을 내놓은 반면 국민의힘은 ‘이재명 정권의 폭정 저지’ 견제 심리가 표출된 것이라는 정반대 해석을 내놨다.조승래 민주당 사무총장은 이날 국회 기자간담회에서 “이재명 대통령 국정운영에 대한 지원과 더불어 무능한 국민의힘 단체장들을 교체하고 지역 발전의 의지를 보인 것”이라고 주장했다. 그러면서 “본투표일 다음날(6월 4일)이 이 대통령 취임 1년”이라며 “내란과 무능으로 점철됐던 대한민국 정상화 과정을 통해 여러 측면에서 회복하고 성장한 것에 대해 국민이 공감하고 있다”고 덧붙였다.강준현 민주당 수석대변인은 기자회견에서 “내란세력에 대한 정치적 심판과 이재명 정부를 뒷받침하겠다는 국민 의지가 투표율로 나타났다”며 투표 참여를 거듭 호소했다.반면 국민의힘은 “이재명 정권의 독주를 견제하려는 민심이 투표장으로 향한 것”이라고 맞받았다. 장동혁 대표는 기자간담회에서 “투표율이 조금 높아졌다는 이유만으로는 유불리를 따지기 어렵다”면서도 “본투표율도 높아져 이재명과 민주당의 오만함을 심판하는 국민의 분노가 표로 이어져야 한다”고 강조했다.국민의힘은 보수 강세 지역인 대구의 사전투표율이 18.65%에 그쳤다는 점과 충북(23.56%), 충남(22.48%) 등 자당이 꼽은 격전지의 투표율이 전국 평균과 비슷한 수준이라는 점에 주목했다. 최보윤 수석대변인은 “국민의힘 심판론이라는 주장이 의미가 있으려면 격전지에서 투표율이 튀는 경향을 보여야 하는데 그렇지 않다”고 말했다.