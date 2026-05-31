與양천구청장 후보 ‘아기 뽀뽀 강요’ 논란에 “모든 부모님께 고개 숙여 사과”

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“부주의·경솔한 언행 변명 여지 없다”

정원오 캠프 현장 대변인 제지하기도

이미지 확대 정원오 후보, 목동 파리공원 도보유세 정원오(오른쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 양천구 파리공원에서 우형찬(가운데) 양천구청장 후보와 함께 도보유세를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정원오 후보, 목동 파리공원 도보유세 정원오(오른쪽) 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 양천구 파리공원에서 우형찬(가운데) 양천구청장 후보와 함께 도보유세를 하고 있다.

이미지 확대 지방선거 전 마지막 주말 유세 나선 정원오 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 양천구 파리공원에서 도보유세를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 지방선거 전 마지막 주말 유세 나선 정원오 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 31일 서울 양천구 파리공원에서 도보유세를 하고 있다.

세줄 요약 우형찬 더불어민주당 양천구청장 후보가 유세 현장에서 아기에게 뽀뽀를 요구해 논란이 일자, 블로그를 통해 부모와 양천구민에게 공식 사과했다. 그는 부주의하고 경솔한 언행이었다며 변명의 여지가 없다고 밝혔고, 아이의 안전과 인권을 최우선으로 생각하겠다고 했다. 유세 중 아기 뽀뽀 요구 논란 발생

우형찬 후보, 부모와 구민에게 공식 사과

국민의힘, 뽀뽀 강요라며 비판 제기

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우형찬 더불어민주당 양천구청장 후보가 31일 유세 도중 아기에게 뽀뽀를 요구해 논란이 된 데 대해 “양천구민 여러분, 그리고 아이를 키우시는 모든 부모님께 진심으로 사과드린다”고 공식 사과했다.우 후보는 이날 자신의 블로그를 통해 “오늘 정원오 서울시장 후보와 함께 양천구 파리공원 유세 현장에서 있었던 저의 부주의하고 경솔한 언행에 대해 변명의 여지가 없다”면서 “이로 인해 마음의 상처와 불편함을 겪으신 아기와 부모님께 사과드린다. 그리고 실망하셨을 양천구민께도 깊이 사과드린다”고 밝혔다.그는 “현장에서 만난 아기에게 ‘뽀뽀. 뽀뽀해’라는 말을 건넸다”면서 “아이들의 눈높이를 맞춘다면서 정작 어른들의 일방적인 시각으로 아이를 대했던 저의 불찰”이라고 해명했다.그러면서 “유세 현장뿐만 아니라, 제 모든 상황에서 아이들의 안전과 인권을 최우선으로 생각하고 행동하겠다”면서 “다시 한번 상처받으신 아이와 가족분들, 양천구민께 고개 숙여 사과드린다”고 거듭 사과했다.우 후보는 이날 정 후보와 함께 양천구 파리공원 도보 유세 도중 아이를 안고 있는 아버지를 만나자 관심을 표하며 “한번 안아볼 수 있을까”라고 친근한 모습을 보였다.이후 정 후보가 아이를 안고 취재진과 주변의 관심이 쏟아지자 “뽀뽀 한번. 뽀뽀. 뽀뽀”라고 거듭 요구하다 정 후보 캠프의 임세은 현장 대변인이 이를 제지했다. 주변에선 “어리둥절해”, “놀랐어”라고 아이를 달래는 목소리도 들렸다.국민의힘은 이를 ‘뽀뽀 강요’라고 규정하며 비판했다. 주진우 국민의힘 의원은 페이스북을 통해 “이번엔 뽀뽀 강요? 기괴한 정원오 유세”라면서 “정 후보가 선거운동 중 아기를 안고 있자, 주변에서 뽀뽀하라는 압박이 이어졌다”고 지적했다.주 의원은 “과거 논란이 되었던 ‘오빠 강요’에 이어 이번에는 유세 현장에서 ‘뽀뽀 강요’까지 등장한 것”이라며 “민생을 챙기는 선거운동은 뒷전이고, 유권자들에게 이런 보기 불편한 강요를 계속해야 하냐”고 반문했다.