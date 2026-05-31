“새치기? 줄이 없었다니까” 선관위 통계 꺼내든 이준석 “‘삭튀’한 계정들 모두 선거범죄”

구글에서 서울신문 먼저 보기

사전투표 하던 중 억울한 ‘새치기 의혹’

“항의한 유권자, 줄 있는 줄 알고 오해”

일부 네티즌 글 삭제…“모두 신고할 것”

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북

이미지 확대 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북

세줄 요약 이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 사전투표 새치기 논란에 대해 투표소에 줄이 없었다며 선관위 통계로 재반박했다. 오전 8~9시 관내 사전투표자 74명, 본인확인 기기 6대라는 점을 들어 줄이 있을 수 없다고 설명했다. 허위 사실 유포 계정과 삭제한 계정도 신고하겠다 밝혔다. 사전투표 새치기 논란, 이준석 재반박

선관위 통계 제시, 줄 없었다고 설명

허위 유포·삭제 계정까지 신고 경고

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 사전투표에 나섰다가 ‘새치기 논란’이 제기돼 이를 조목조목 반박한 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 선거관리위원회의 통계 자료를 제시하며 재차 반박했다. 그러면서 이들 자료를 바탕으로 허위 사실을 유포한 네티즌들을 신고하겠다고 밝혔다.31일 정계에 따르면 이 위원장은 전날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “영상을 보고도 ‘줄이 있었던거 아니냐’고 이야기하시는 분들이 있다”면서 선관위의 관련 통계자료를 첨부해 수사기관에 제출하겠다고 말했다.앞서 이 위원장은 사전투표 첫날인 29일 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터에서 한 표를 행사하는 과정에서 한 유권자로부터 “왜 줄을 안 서냐”는 항의를 받았고, 해당 장면은 한 방송사의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.영상을 보면 이 위원장은 보좌진과 함께 투표소에 들어가 관계자의 안내를 받아 투표용지 교부처로 향했다. 이때 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 따져물었다.이 유권자는 “뒤에 기다리고 있다”, “왜 국회의원 먼저 해주냐. 여기 줄 서 있다”고 항의했다. 이에 이 위원장의 보좌진은 “저희는 안내받은 대로 들어갔다”고 해명했고, 어리둥절하던 이 위원장은 상황이 정리되자 다시 투표장 안으로 들어가 투표용지 교부처로 향했다.이 위원장은 투표를 마친 뒤 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “투표소에는 애초에 줄이 없었다”며 줄이 있는 것으로 착각한 유권자의 오해에서 비롯된 것이라고 해명했다.이 위원장은 “(투표용지를 인쇄하는) 기기 앞에는 사람이 없었으며, 항의하신 분은 줄이 있는 줄 알고 투표 사무원 뒤에 서있었다”고 설명했다.그러면서 당시 상황을 구체적으로 담은 영상도 공개했다. 이에 해당 매체는 영상을 삭제했지만, 영상을 캡쳐한 이미지 등이 SNS 등에 확산했고 일부 네티즌들은 “새치기한 거 맞지 않나”, “사과하면 되는 일 아니냐” 등의 댓글을 달며 지속적으로 ‘새치기 의혹’을 제기했다.이에 이 위원장은 사전투표에 나선 당시 동탄9동 주민센터 투표소의 투표 인원 통계를 제시했다. 이에 따르면 지난 29일 오전 8~9시 사이 해당 투표소를 찾은 ‘관내 사전투표자’는 74명이었다.이 위원장은 오전 9시에 투표소를 찾았다. 이 위원장은 “총 6대의 본인 확인 기계로 74명이 투표했는데 줄이 있을 수 없는 게 상식적”이라고 반박했다.이 위원장은 “사실관계를 왜곡해 유포하는 SNS 계정들을 공직선거법 위반으로 신고하겠다”고 경고했다. 이에 일부 네티즌은 의혹을 제기하는 글들을 삭제했지만, 이 위원장은 “선거에 영향을 주는 행위인 만큼 아무 말 없이 ‘삭튀’한 계정들도 모두 선거범죄로 신고하겠다”고 강조했다.