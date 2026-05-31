“새치기? 줄이 없었다니까” 선관위 통계 꺼내든 이준석 “‘삭튀’한 계정들 모두 선거범죄”

구글에서 서울신문 먼저 보기
사전투표 하던 중 억울한 ‘새치기 의혹’
“항의한 유권자, 줄 있는 줄 알고 오해”
일부 네티즌 글 삭제…“모두 신고할 것”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북
6·3 지방선거 사전투표에 나섰다가 ‘새치기 논란’이 제기돼 이를 조목조목 반박한 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 선거관리위원회의 통계 자료를 제시하며 재차 반박했다. 그러면서 이들 자료를 바탕으로 허위 사실을 유포한 네티즌들을 신고하겠다고 밝혔다.
31일 정계에 따르면 이 위원장은 전날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “영상을 보고도 ‘줄이 있었던거 아니냐’고 이야기하시는 분들이 있다”면서 선관위의 관련 통계자료를 첨부해 수사기관에 제출하겠다고 말했다.
앞서 이 위원장은 사전투표 첫날인 29일 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터에서 한 표를 행사하는 과정에서 한 유권자로부터 “왜 줄을 안 서냐”는 항의를 받았고, 해당 장면은 한 방송사의 유튜브 채널을 통해 공개됐다.
영상을 보면 이 위원장은 보좌진과 함께 투표소에 들어가 관계자의 안내를 받아 투표용지 교부처로 향했다. 이때 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 따져물었다.
이 유권자는 “뒤에 기다리고 있다”, “왜 국회의원 먼저 해주냐. 여기 줄 서 있다”고 항의했다. 이에 이 위원장의 보좌진은 “저희는 안내받은 대로 들어갔다”고 해명했고, 어리둥절하던 이 위원장은 상황이 정리되자 다시 투표장 안으로 들어가 투표용지 교부처로 향했다.
모 방송 영상에 ‘새치기’ 논란…영상 삭제이 위원장은 투표를 마친 뒤 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “투표소에는 애초에 줄이 없었다”며 줄이 있는 것으로 착각한 유권자의 오해에서 비롯된 것이라고 해명했다.
이 위원장은 “(투표용지를 인쇄하는) 기기 앞에는 사람이 없었으며, 항의하신 분은 줄이 있는 줄 알고 투표 사무원 뒤에 서있었다”고 설명했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장이 자신의 지역구인 경기 화성시에 있는 동탄9동 주민센터를 찾아 투표하려는 상황에서 한 유권자가 “왜 줄을 안 서냐”고 항의했다. 이 위원장은 당시 투표소에 대기줄이 없었으며, 해당 유권자가 줄이 있는 것으로 오해해 발생한 해프닝이라고 밝혔다. 자료 : 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장 페이스북
그러면서 당시 상황을 구체적으로 담은 영상도 공개했다. 이에 해당 매체는 영상을 삭제했지만, 영상을 캡쳐한 이미지 등이 SNS 등에 확산했고 일부 네티즌들은 “새치기한 거 맞지 않나”, “사과하면 되는 일 아니냐” 등의 댓글을 달며 지속적으로 ‘새치기 의혹’을 제기했다.
이에 이 위원장은 사전투표에 나선 당시 동탄9동 주민센터 투표소의 투표 인원 통계를 제시했다. 이에 따르면 지난 29일 오전 8~9시 사이 해당 투표소를 찾은 ‘관내 사전투표자’는 74명이었다.
이 위원장은 오전 9시에 투표소를 찾았다. 이 위원장은 “총 6대의 본인 확인 기계로 74명이 투표했는데 줄이 있을 수 없는 게 상식적”이라고 반박했다.
이 위원장은 “사실관계를 왜곡해 유포하는 SNS 계정들을 공직선거법 위반으로 신고하겠다”고 경고했다. 이에 일부 네티즌은 의혹을 제기하는 글들을 삭제했지만, 이 위원장은 “선거에 영향을 주는 행위인 만큼 아무 말 없이 ‘삭튀’한 계정들도 모두 선거범죄로 신고하겠다”고 강조했다.
세줄 요약
- 사전투표 새치기 논란, 이준석 재반박
- 선관위 통계 제시, 줄 없었다고 설명
- 허위 유포·삭제 계정까지 신고 경고
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지